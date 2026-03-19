VinFast Viper - xe máy điện cạnh tranh Honda Air Blade

Hai chiếc VinFast Viper thuộc phiên bản tiền sản xuất lần đầu xuất hiện tại một khu đô thị ở Hà Nội. Tổng thể thiết kế không khác biệt nhiều so với hình ảnh đồ họa được hãng công bố hồi đầu năm. Tuy nhiên là phiên bản tiền sản xuất nên xe vẫn trong quá trình thử nghiệm, các chi tiết có thể thay đổi khi được sản xuất đại trà.
Được định vị trong phân khúc xe máy điện cao cấp của hãng, thiết kế của Viper cá tính, thể thao hướng tới khách hàng nam giới. Thiết kế góc cạnh, gân guốc ở phần đầu xe có phần tương đồng với hai mẫu Honda Air Blade hay Vario. Xe có 5 màu đen, xám xi-măng, trắng, vàng cát và đỏ. Đối với màu đen, vàng và đỏ, sẽ phối với màu đen và chỉ sơn ở chắn bùn trước và vỏ đầu xe, trong khi màu xám và trắng sẽ được sơn cả vỏ thân xe.
Tổng thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.907 x 692 x 1.135 mm, gầm xe cao 138 mm. So với Honda Air Blade 160 (1.890 x 686 x 1.116 mm) hay Honda Vario 160 (1.929 x 678 x 1.088 mm), Viper nằm giữa hai đối thủ trên về chiều dài, nhưng vượt trội hơn về chiều cao và chiều rộng. Ngoài ra với chiều cao yên 780 mm, xe sẽ hợp với dáng người trên 1m65.
Cụm đèn được tách biệt với phần trên là dải đèn định vị tích hợp đèn xi-nhan dạng LED, phía dưới là đèn pha-cos với hai bóng LED tạo vẻ nam tính, khỏe khoắn. Các mẫu xe trong phân khúc cũng trang bị bóng LED.
Bánh trước trang bị vành 5 chấu sơn đen bóng, kết hợp hệ thống phanh đĩa và hệ thống giảm xóc ống lồng thủy lực.
Phần đuôi xe thiết kế góc cạnh, trang bị tay dắt to bản. Hệ thống đèn hậu dạng LED, đèn xi-nhan tích hợp vào chắn bùn sau. Trên phiên bản thử nghiệm, khớp nối đèn xi-nhan rời làm bằng nhựa mềm, có thể uốn nhẹ, tuy nhiên nếu va quệt mạnh sẽ dễ bị gãy.
Bánh sau tích hợp mô-tơ BLDC Inhub, công suất 3.000 W với công suất định danh 1.800 W, tương tự trên chiếc Feliz II. Công suất này tương đương với các dòng xe xăng 110-125 phân khối, thấp hơn so với hai mẫu phân khúc cao cấp từng được sản xuất là Theon S (7.100 W) và Vento S (5.200 W).
Điểm nhấn ở phần đuôi là hệ thống giảm xóc đôi thủy lực có bình dầu phụ. Đây là chi tiết lần đầu tiên có mặt trên xe máy điện VinFast, giúp xe dập tắt dao động nhanh hơn và êm hơn, đồng thời giữ cho áp suất bên trong ổn định, giảm xóc không bị mềm khi đi đường dài hoặc chở nặng. Chi tiết này không có trên Air Blade.
Xe trang bị màn hình TFT có độ phân giải cao, hiển thị tốc độ, giờ, quãng đường, chế độ lái, dung lượng pin và nhiệt độ pin. Trên xe thử nghiệm còn có 4 nút cảm ứng bên cạnh để người lái có thể tùy chỉnh màn hình, tuy nhiên 4 nút này hiện chưa hoạt động. Ở chế độ không tải, xe có thể đạt được tốc độ tối đa 76 km/h. Nếu một người có trọng lượng 65 kg điều khiển, tốc độ tối đa là 70 km/h.
Trên chiếc Viper trang bị thêm nút nháy đèn (passing) nằm ở tay lái bên trái. Xe có hai chế độ lái Eco và Sport đặt ở tay lái bên phải.
Phía dưới tay lái trang bị hai hộc để đồ với bên trái có nắp, tích hợp hai cổng sạc USB Type A và Type C, công suất 25W. Trong khi hộc để đồ bên phải dạng mở và có kích thước lớn hơn. Trên xe thử nghiệm sử dụng khóa xe dạng smartkey giống trên chiếc Vero X.
Toàn bộ hệ thống điện phụ thuộc vào khối pin nằm trong cốp, nếu không có pin trong cốp thì smartkey không hoạt động. Do đó nếu vô tình rút pin và đóng cốp, khi đó người dùng có thể gạt lẫy ở giữa và dùng chìa khóa cơ để vặn mở như bình thường.
Là mẫu xe hướng tới việc đổi pin, do đó phần pin nằm trong cốp khiến dung tích cốp chỉ còn 10 lít. Cốp xe có sức chứa hai khối pin, mỗi khối có dung lượng 1,5 kWh, trọng lượng 12,5 kg, giống với chiếc Evo và Feliz II. Theo hãng thử nghiệm, xe có quãng đường di chuyển 82 km cho pin đầu tiên và 156 km nếu lắp hai pin.
Thời gian sạc 0-100% cho một pin khoảng 4 giờ 30 phút khi sử dụng bộ sạc 400 W, cắm sạc trực tiếp vào xe. Nếu sử dụng bộ sạc 1.000 W, thời gian sạc chỉ còn khoảng 2 giờ. Sắp tới VinFast sẽ bán bộ sạc rời cho pin 1,5 kWh, giúp người dùng ở chung cư hoặc nhưng nơi không thuận tiện cắm sạc tại xe có thể xách pin lên nhà sạc.
Mỗi viên pin đều tích hợp hệ thống e-sim giúp hãng quản lý pin. Hãng có hai chính sách mua pin và thuê pin. Đối với việc mua pin, hãng không đăng ký kích hoạt hệ thống e-sim trong pin, người mua không thể dùng ứng dụng để đổi pin mà chỉ có thể tự sạc ở nhà.
Đối với chính sách thuê pin, mức giá thuê một pin/tháng là 175.000 đồng cho một pin và 300.000 đồng cho hai pin/tháng. Phí đổi pin tại tủ là 9.000 đồng. Nếu người mua thuê 2 pin và thường xuyên di chuyển và đổi pin, tổng chi phí có thể tương tự giá thuê pin trên chiếc Honda ICON e: là 350.000 đồng. Hiện VinFast Viper đang có mức giá 39,9 triệu đồng (không kèm pin) và 45,5 triệu đồng (kèm một pin).
Minh Quân