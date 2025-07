VinFast VF 7 ra mắt thị trường Indonesia

VinFast ra mắt mẫu SUV điện cỡ C phiên bản tay lái nghịch ở thị trường Indonesia, hai phiên bản VF 7 Eco và Plus, hôm 23/7.

Tại Indonesia, VinFast bán ra hai phiên bản cho VF 7 là Eco 499 triệu IDR (khoảng 778 triệu đồng) và Plus 599 triệu IDR (khoảng 934 triệu đồng). 200 người đầu tiên nhận xe (hoặc trước ngày 1/9) sẽ được mua VF 7 Eco với giá 468 triệu IDR (khoảng 730 triệu đồng) hoặc VF 7 Plus với giá 568 triệu IDR (khoảng 886 triệu đồng). Mức giá trên đã bao gồm pin. Xe dự kiến bàn giao cho người dùng trong năm nay.

VF 7 ra mắt tại thị trường Indonesia. Ảnh: VinFast

Trong lễ ra mắt, VinFast công bố chính sách miễn phí sạc pin đến hết ngày 1/3/2028 tại thị trường này, tại các trạm do V-Green vận hành. VF 7 được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Người dùng Indonesia có thể đặt mua xe tại các showroom, đại lý VinFast trên toàn quốc, hoặc tại triển lãm Gaikindo Indonesia đang diễn ra, ngày 24/7 – 3/8.

Tại triển lãm này, 125 người mua VF 7 đầu tiên sẽ nhận voucher 7 triệu IDR (khoảng 11 triệu đồng) sử dụng mua vé máy bay. Người mua VF 3 tại triển lãm nhận voucher nâng cấp phụ kiện trị giá 5 triệu IDR (khoảng 8 triệu đồng), mua VF 5 nhận bộ mâm hợp kim. Với VF e34 và VF 7, khách mua sẽ nhận voucher du lịch.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, Tổng giám đốc VinFast Indonesia cho biết, VF 7 là mẫu xe điện thứ 5 được hãng bán ra tại Indonesia, hướng đến việc hoàn thiện dải sản phẩm thuần điện tại quốc gia vạn đảo. "Tận dụng sản phẩm đa dạng và hệ sinh thái ‘Vì tương lai Xanh’, chúng tôi sẽ khơi dậy cảm hứng chuyển đổi xanh cho người dân Indonesia, kiến tạo tương lai bền vững", ông nói.

Mẫu xe điện Việt Nam thu hút đông đảo giới truyền thông tại sự kiện. Ảnh: VinFast

VinFast VF 7 sở hữu ngôn ngữ thiết kế "Vũ trụ phi đối xứng" do Torino Design (Italy) chấp bút. Điểm nhấn ngoại thất mẫu xe này nằm ở dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast ở đầu và đuôi xe. Mui vuốt dần về phía sau mang cảm hứng từ dòng coupe, hốc bánh xe lớn, vành hợp kim 19 inch. Xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.545 x 1.890 x 1.635 mm. Trục cơ sở 2.840 mm.

Nội thất có điểm nhấn là màn hình cảm ứng 12,9 inch, hiển thị thông tin trên kính lái HUD, vô-lăng D-cut phối hai màu, phím chuyển số dạng nút bấm. Xe có tùy chọn 5 màu ngoại thất và 2 màu nội thất. Bản Plus phối 2 tông màu nội thất.

VinFast VF 7 trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Lương Dũng

VF 7 Plus lắp hai động cơ điện, tổng công suất 260 kW, tương đương 349 mã lực và sức kéo 500 Nm. Hệ dẫn động hai cầu. Bộ pin dung lượng 70,8 kWh cho tầm di chuyển đến 471 km/ lần sạc, theo chuẩn NEDC. Bản Eco lắp một động cơ điện, công suất 130 kW (174 mã lực) và mô-men xoắn 250 Nm. Bộ pin 59,6 kWh cho tầm di chuyển 430 km/ lần sạc.

Tính năng an toàn của VF 7 có 7 túi khí, loạt công nghệ an toàn như: phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hàng ngang dốc HAS, chống lật ROM... Bản Plus trang bị gói ADAS gồm 17 tính năng nâng cao như: hỗ trợ lái trên cao tốc, lái xe khi ùn tắc, chuyển làn tự động, phanh khẩn cấp, camera 360... Tương tự thị trường Việt Nam, VinFast sẽ cập nhật miễn phí các tính năng khác từ xa trong tương lai.

Sau hơn 1 năm đến Indonesia, VinFast hiện bán ra các dòng xe gồm: VF 3, VF 5, VF 6, VF e34 và VF 7. Các dòng xe này đều được hãng áp dụng chính sách như miễn phí sạc tại trạm V-Green, hỗ trợ lãi suất 0%... Ngoài ra, hãng xe điện Việt Nam cũng liên tục hợp tác với các đối tác đại lý, xưởng dịch vụ nhằm hỗ trợ dịch vụ hậu mãi cho người dùng.

Quang Anh