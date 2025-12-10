VinFast VF 7 nhận giải 'Thiết kế của năm' tại Ấn Độ

Hội đồng giám khảo đánh giá cao thiết kế mẫu SUV điện cao cấp của VinFast, vinh danh tại sự kiện Zee Media Auto Summit 2025, hôm 9/12.

Theo ban tổ chức, giải thưởng dành cho VF 7 ghi nhận cam kết của VinFast trong việc theo đuổi thiết kế sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa phong cách, công năng và tính bền vững tại thị trường Ấn Độ.

Ông Bhartendu Singh, Giám đốc Marketing VinFast Ấn Độ (giữa) nhận giải thưởng từ ông Nitin Gadkari (phải), Bộ trưởng Giao thông đường bộ và cao tốc, Chính phủ Ấn Độ và ông Raktim Das (trái), CEO Zee Media. Ảnh: VinFast

Giải thưởng cho VF 7 được trao tại sự kiện Zee Media Auto Summit tổ chức thường niên, quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia và nhà đổi mới sáng tạo hàng đầu tại Ấn Độ. Giải thưởng này tôn vinh những thành tựu nổi bật, trao đổi về xu hướng định hình tương lai di chuyển và được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn.

Mẫu SUV điện VinFast gây ấn tượng với hội đồng giám khảo nhờ ngôn ngữ thiết kế đậm chất tương lai, thẩm mỹ hài hoà công năng. Theo hãng, VF 7 có thiết kế lấy cảm hứng từ phương tiện không gian, tạo điểm nhấn khác biệt trong phân khúc SUV điện cỡ C. Một số điểm nhấn ngoại thất của VF 7 được đánh giá cao gồm: tay nắm cửa ẩn, thân xe rộng, mui xe vuốt dốc về phía sau...

Nội thất VF 7 mang ngôn ngữ "Vũ trụ phi đối xứng" do Torino Design phát triển, khoang cabin lấy người lái làm trung tâm. Xe có mui kính toàn cảnh, màn hình cảm ứng kích thước lớn, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS...

Giải thưởng trên là thành tích mới nhất cho VF 7 sau gần một năm ra mắt thị trường Ấn Độ. Các giải trước đây của mẫu SUV điện VinFast gồm: Xe mới được mong chờ nhất từ ABP Live News, Xe điện đột phá của năm từ Jagran Hi Tech Awards. VF 7, cùng với mẫu VF 6, đều được lắp ráp tại nhà máy của VinFast ở Thoothukudi, bang Tamil Nadu.

VF 7 tại một showroom VinFast Ấn Độ. Ảnh: VinFast

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc VinFast châu Á cho biết, VF 7 đại diện cho cam kết bền bỉ của hãng trong việc mang đến các giải pháp di chuyển thời thượng, bền vững và phù hợp thị trường Ấn Độ. "Giải thưởng này phản ánh nỗ lực không ngừng của toàn đội ngũ chúng tôi trong hành trình đổi mới sáng tạo", ông nói.

Ông Rajiv Malik, biên tập viên ôtô của Zee Media Publications đánh giá, VF 7 là mẫu xe tiêu biểu cho sự xuất sắc trong thiết kế ôtô đương đại, nổi bật nhờ tỷ lệ hài hòa và kỹ thuật chế tác tỉ mỉ. "Sự ghi nhận này khẳng định tầm nhìn của VinFast trong việc tạo ra những mẫu xe kết hợp tinh tế giữa sự sang trọng và công nghệ tiên tiến, phù hợp với kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng", ông nói.

Tại thị trường Ấn Độ, VinFast đang xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, từ sản xuất, bán lẻ, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi. Hiện, hãng xe điện Việt Nam có 24 đại lý tại các thành phố trọng điểm, dự kiến nâng đến 35 đại lý vào cuối năm tài chính 2025.

Quang Anh