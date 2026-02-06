VinFast VF 7 là SUV điện của năm tại Ấn Độ

BBC Topgear India vinh danh VinFast VF 7 nhờ mang lại giá trị tổng thể trong phân khúc, cân bằng giữa giá bán, thiết kế, trang bị và khả năng vận hành.

Mẫu SUV thuần điện VF 7 của VinFast nhận vinh danh tại thị trường Ấn Độ, được trao bởi giải thưởng BBC Topgear India Awards 2026. Đây là giải thưởng thường niên tổ chức bởi tạp chí BBC Topgear Ấn Độ, có sức ảnh hưởng ở quốc gia và khu vực, tôn vinh các mẫu xe xuất sắc, sáng kiến nổi bật trong ngành.

Ông Tapan Ghosh (giữa), CEO VinFast Ấn Độ, nhận giải từ ban tổ chức BBC TopGear India Awards 2026. Ảnh: VinFast

Trong sự kiện năm nay, VinFast VF 7 đã gây ấn tượng với hội đồng giám khảo nhờ cách tiếp cận phát triển sản phẩm tập trung vào thị trường Ấn Độ, nơi người dùng ngày càng ưu tiên giá trị sử dụng lâu dài, chi phí vận hành và mức độ an toàn. Theo đó, mẫu SUV điện Việt Nam được công nhận là mẫu xe đáp ứng những kỳ vọng này, nổi bật với các tiêu chuẩn cao về thiết kế, công nghệ, trang bị và hiệu suất.

Thuộc phân khúc C-SUV, VF 7 sở hữu ngôn ngữ thiết kế "Vũ trụ phi đối xứng", tích hợp đa dạng công nghệ hiện đại và hệ thống an toàn. Đây cũng là một trong những mẫu SUV mang trải nghiệm vận hành thể thao trong dải sản phẩm của VinFast ở thị trường toàn cầu. Gần nhất, VF 7 đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ BNCAP, tạo dấu ấn rõ nét trong thị trường xe điện tăng trưởng nhanh ở Ấn Độ.

VinFast VF 7 tại lễ ra mắt thị trường Ấn Độ, hồi tháng 1/2025. Ảnh: VinFast

Theo hãng, giải thưởng tại BBC TopGear India Awards 2026 là cột mốc quan trọng đối với VF 7, đồng thời bổ sung vào danh sách thành tích của VinFast trong quá trình mở rộng quốc tế. Giải thưởng này cũng phản ánh chiến lược nhất quán của hãng xe Việt Nam, trong việc đưa các mẫu xe điện cao cấp đến gần hơn với đông đảo người dùng toàn cầu.

Ông Tapan Ghosh, Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ, cho biết giải thưởng là cột mốc tự hào, tiếp thêm động lực cho hãng trong việc nâng cao tiêu chuẩn các dòng xe tại thị trường này, mang đến các giải pháp di chuyển hiện đại, an toàn và bền vững. "Đây là minh chứng cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng trong chiến lược giới thiệu các dòng xe điện cao cấp, giá trị thiết thực, hiệu suất vận hành ưu việt đến tay người dùng", ông nói.

Đại diện ban tổ chức BBC Topgear India Awards 2026 cho rằng, giải thưởng tôn vinh những mẫu xe đang định hình tương lai di chuyển ở Ấn Độ, từ hiệu năng, yếu tố đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. "VF 7 là hiện thân của dòng SUV điện được phát triển hướng đến những điều người tiêu dùng tìm kiếm", ông nói.

Hiện, VinFast đang từng bước xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Ấn Độ, tích hợp sản xuất, giải pháp tài chính, hạ tầng trạm sạc và dịch vụ hậu mãi, nhằm mang đến trải nghiệm sở hữu xe điện liền mạch cho người dùng.

