VinFast VF 6 'cứu' tài xế sau cú lao xuống hố

Quảng NamTài xế xây xát nhẹ sau khi chiếc VF 6 tông vào ta luy, đâm gãy 2 cột mốc và cắm xuống hố, sau cú đánh lái tránh va chạm xe máy ngược chiều.

Chiều 2/5, anh Đỗ Tấn Quy (26 tuổi, huyện Bắc Trà My) gặp tai nạn khi lái chiếc VinFast VF 6 (phiên bản Eco), trên địa bàn xã Trà Don, huyện Nam Trà My. Theo anh Quy, hai người đi xe máy ngược chiều lấn làn có dấu hiệu say xỉn. Để tránh va chạm trực diện, anh đánh lái gấp, khiến xe lao vào taluy cùng chiều, tông gãy hai cột mốc và đâm trực diện xuống hố ở ven đường.

Hiện trường chiếc VF 6 sau vụ tai nạn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vụ va chạm khiến phần đầu xe điện VF 6 hư hại và túi khí bung. Tuy nhiên, tài xế chỉ bị xước nhẹ ở cánh tay, an toàn rời khỏi chiếc xe. Sau vụ va chạm, chiếc xe tự động kích hoạt tính năng SOS khẩn cấp, gửi thông báo về hãng, đồng thời tài xế cũng liên hệ hotline để nhận hỗ trợ. "Mặc dù tai nạn xảy ra ở khu vực miền núi, cách đại lý VinFast gần nhất hơn 200 km đường đèo núi, nhưng hãng vẫn hỗ trợ và hướng dẫn rất nhiệt tình, có mặt sau vài tiếng và cứu hộ xe miễn phí", tài xế Quy cho biết.

Chia sẻ hình ảnh và video sau vụ tai nạn lên mạng xã hội, chủ xe VF 6 nhận được nhiều khen ngợi từ cộng đồng, đã kịp thời đánh lái và tránh được vụ va chạm trực diện với người đi xe máy ngược chiều. Ngoài ra, chiếc xe điện của VinFast cũng nhận "mưa lời khen", khi đảm bảo an toàn cho người lái sau hàng loạt va chạm. Theo quan sát của tài xế, phần khung và khối pin dưới sàn xe còn khá nguyên vẹn, mặc dù đầu xe đâm trực diện xuống hố.

Vết thương của tài xế sau vụ tai nạn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Qua lần tai nạn này, tôi càng tin rằng lựa chọn VF 6 là quyết định đúng. Chiếc xe vận hành ổn định sau hơn 16.000 km, đồng thời 'cứu' tôi sau vụ va chạm. Hãng cũng hỗ trợ ngay lập tức dù tôi gặp nạn ở vùng núi xa xôi", anh Đỗ Tấn Quy cho biết. Hiện, chiếc VF 6 sau vụ va chạm được kiểm tra và sửa chữa tại đại lý chính hãng của VinFast tại TP Đà Nẵng.

Tại Việt Nam, VinFast VF 6 có hai phiên bản Eco và Plus. Phiên bản VF 6 Eco được hãng trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản như phanh ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cùng các hệ thống ESC, TCS, HAS... Phiên bản Eco có 4 túi khí trong khi bản Plus có 8 túi khí.

Tuấn Vũ