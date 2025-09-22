VinFast VF 3 được vinh danh tại Indonesia

Mẫu mini SUV của VinFast nhận giải "Tân binh xe điện ấn tượng nhất" tại lễ trao giải Carvaganza Editors’ Choice Awards, hôm 22/9.

Vượt qua nhiều đối thủ trong đề cử từ các hãng xe lớn, VinFast VF 3 lọt vào danh sách và được vinh danh "Tân binh xe điện ấn tượng nhất" tại thị trường Indonesia. Theo ban tổ chức, mẫu mini SUV điện thuyết phục các chuyên gia ôtô nước này nhờ thiết kế độc đáo, cá tính và đa dạng tính năng.

Ngoài ra, trong giải thưởng này, VinFast VF 3 cũng vào top 3 đề cử cho hạng mục "Mẫu xe giá trị nhất", vinh danh các dòng xe mang lại giá trị cao cho người dùng.

Dàn xe điện VinFast VF 3 tại Indonesia. Ảnh: VinFast

Carvaganza Editors’ Choice (CEC) là một trong những hệ thống giải thưởng xe hơi hàng đầu tại Indonesia. Chương trình này được giới chuyên môn trong nước đánh giá cao nhờ tính chuyên nghiệp, hội đồng giám khảo không chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thương mại. Năm nay, quá trình đánh giá của CEC kéo dài từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, có 159 mẫu xe đến từ hàng chục thương hiệu được xem xét. Trong đó, hội đồng chuyên môn sẽ lái thử độc lập hoặc đánh giá xe qua các bài phân tích chuyên sâu, mang đến góc nhìn đa dạng về từng mẫu xe.

Hội đồng giám khảo CEC vinh danh VF 3 là "Tân binh xe điện ấn tượng nhất" ở thị trường Indonesia. Ảnh: VinFast

Theo hãng, hội đồng Giám khảo CEC đánh giá cao khả năng vận hành linh hoạt, thiết kế cá tính và hiện đại của VF 3. Đồng thời, mẫu xe thương hiệu Việt cũng mang đến cảm hứng sáng tạo, thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành. Ngoài ra, các yếu tố như chính sách bán hàng, hậu mãi, hệ sinh thái hỗ trợ... dành cho VF 3 cũng tạo điểm nhấn khác biệt so với đối thủ tại Indonesia.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, Tổng giám đốc VinFast Indonesia cho biết, giải thưởng trên khẳng định năng lực sáng tạo của hãng, định vị sứ mệnh tiên phong mà VF 3 đang theo đuổi tại thị trường này. "Chúng tôi tin tưởng VF 3 sẽ mang đến những thay đổi rõ nét cho thị trường, đồng thời tiếp thêm sức mạnh để VinFast tiếp tục kiến tạo các sản phẩm mới, mang dấu ấn Việt Nam và góp phần định hình tương lai xanh của ngành ôtô toàn cầu", ông nói.

Trước đó, VF 3 cũng được tạp chí AutoFun Indonesia vinh danh "Xe điện đầu tiên lý tưởng nhất", nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, giá bán và tính năng cho người dùng.

Đại diện VinFast Indonesia tại lễ trao giải thưởng. Ảnh: VinFast

Sau hơn một năm gia nhập Indonesia, VinFast hiện kinh doanh các dòng xe từ VF 3 (mini-SUV), VF 5 (cỡ A), VF 6 (cỡ B), VF e34 và VF 7 (cỡ C). Các dòng xe này đều hưởng các ưu đãi như miễn phí sạc điện tại trạm V-Green, đảm bảo giá trị mua lại đến 90%, vay mua xe với lãi suất từ 0%... Tại nước này, VinFast cũng thúc đẩy mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ ủy quyền, xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi xanh thông qua hãng taxi thuần điện Green SM và công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green.

Theo VinFast, với dự án nhà máy lắp ráp xe điện ở Subang sắp đưa vào hoạt động, hãng đặt mục tiêu gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, đóng góp cho ngành công nghiệp xe điện tại địa phương.

Quang Anh