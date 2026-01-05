VinFast tung loạt ưu đãi ôtô, xe máy điện dịp đầu năm

VinFast triển khai chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, hỗ trợ người dân chuyển đổi sang ôtô, xe máy điện, đến hết năm 2026.

Đầu năm 2026, VinFast tung chiến dịch mới nhằm hỗ trợ, khuyến khích người dân toàn quốc chuyển sang sử dụng các dòng xe xanh của hãng. Ba chính sách mới của hãng này gồm: mua xe trả góp 0 đồng, giảm giá bán và miễn phí sạc, đổi pin. Chương trình dự kiến được VinFast áp dụng toàn quốc trong năm 2026.

Dàn ôtô điện VinFast tại TP HCM. Ảnh: VinFast

Chính sách mua xe trả góp 0 đồng áp dụng cho cả ôtô và xe máy điện VinFast. Khi tham gia chương trình này, hãng xe điện Việt Nam kết hợp các ngân hàng, tổ chức tài chính đưa lãi suất ưu đãi, người dùng không cần bỏ vốn đối ứng ban đầu để sở hữu xe. Theo VinFast, chính sách này giúp xóa bỏ rào cản tài chính ban đầu, tạo điều kiện để người dân có thể chuyển đổi ngay sang xe thuần điện.

Ngoài ra, hãng hỗ trợ trực tiếp 10% giá bán cho các dòng ôtô VF 8 và VF 9, mức cao nhất gần 170 triệu đồng. Mức 6% áp dụng cho toàn bộ ôtô (VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van, dòng xe Green) và xe máy điện tương đương từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Các dòng xe máy điện đổi pin dự kiến được hãng này bán ra trong quý I, người dùng sẽ được miễn phí đổi pin trong 6 tháng, từ thời điểm mua xe.

Người dùng nhận bàn giao xe điện VinFast VF 8 ở đại lý. Ảnh: VinFast

Với chính sách sạc và đổi pin, toàn bộ xe VinFast sở hữu cá nhân sẽ được sạc miễn phí tại trạm V-Green đến hết 30/6/2027 với ôtô, và hết ngày 31/5/2027 với xe máy. Nhóm ôtô của đối tác kinh doanh vận tải sẽ được sạc miễn phí trong khung giờ thấp điểm và giảm 50% giá trong khung giờ cao điểm.

Hiện, VinFast là hãng xe đi đầu trong việc đưa các chính sách hỗ trợ toàn diện cho người dùng, từ quá trình bắt đầu mua xe và sử dụng. Hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin cũng được hãng mở rộng, cùng mạng lưới kinh doanh và hậu mãi phủ kín các tỉnh, thành phố toàn quốc, nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu người dùng.

VinFast coi 2025 là một năm đại thắng khi doanh số dự kiến đạt gần 200.000 xe trên toàn cầu. Ở thị trường trong nước, hãng xe Việt Nam chiếm khoảng 30% thị phần với doanh số hơn 170.000 chiếc, cao gấp vài lần thương hiệu đứng sau, lần lượt là Toyota và Hyundai. Ở mảng xe máy điện, VinFast cũng thống lĩnh thị phần với doanh số cao kỷ lục.

Quang Anh