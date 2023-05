VinFast triệu hồi VF 8 lỗi màn hình tại Mỹ

Hãng xe Việt đang gọi về sửa lỗi phần mềm với những xe đầu tiên bán ra ở thị trường Mỹ, nguyên nhân khiến màn hình không hoạt động.

Theo thông báo đăng trên website của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), lỗi phần mềm khiến màn hình trung tâm không hiện thông tin liên quan tới an toàn, như tốc độ và các đèn cảnh báo - những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ va chạm. VinFast sẽ nâng cấp phần mềm OTA vào ngày hôm nay, 25/5, cũng theo thông báo.

Mẫu xe điện VF 8 tại Mỹ. Ảnh: VinFast

Văn bản của NHTSA viết số lượng xe có khả năng liên quan đến lỗi này là 999 chiếc. Trong đó có 111 chiếc đến tay khách hàng, 153 chiếc thuộc đội xe dịch vụ, 735 chiếc còn lại vẫn đang do VinFast kiểm soát. Như vậy, có 264 xe đã được sử dụng. Trong số này, hãng ghi nhận 18 lần lỗi HUD trên 14 xe, trong đó có 8 lần lỗi khi xe đang đỗ, 5 lần khi xe không đỗ và 5 lần không có báo cáo về trạng thái của xe.

VinFast cho biết, lần triệu hồi này do hãng chủ động báo cáo lên cơ quan chức năng và thực hiện. Các xe sẽ được cập nhật phần mềm từ xa (OTA), không cần đến đại lý. Lỗi này không liên quan tới các xe ở Việt Nam.

Thông thường, việc triệu hồi xe có thể do hãng chủ động phát hiện lỗi và báo cáo lên cơ quan quản lý, xin được mở chiến dịch hoặc có thể do cơ quan chức năng phát hiện ra lỗi và yêu cầu hãng triệu hồi. Tại Mỹ, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) là đơn vị thực hiện chức năng này.

Trước đó, ngày 18/2, VinFast thông báo triệu hồi hơn 2.700 xe VF 8 sản xuất tại Việt Nam giai đoạn tháng 9/2022-2/2023 liên quan đến lỗi có thể xảy ra ở hệ thống phanh phía trước. Và mới đây nhất, hãng nâng cấp phần mềm để khắc phục tình trạng kém mát của hệ thống điều hòa khi nhiệt độ môi trường tăng cao. Tại Việt Nam, xe muốn nâng cấp phần mềm cần mang ra đại lý, chưa thể thực hiện OTA.

VF 8 là mẫu xe điện toàn cầu đầu tiên của VinFast, giao tới tay khách hàng Việt từ 9/2022 và khách Mỹ từ tháng 3 năm nay. Hiện đã có hơn 4.000 xe VF 8 lăn bánh tại Việt Nam (chưa gồm số liệu tháng 9-10/2022 do hãng không công bố). Hãng chưa ghi nhận khách hàng ở thị trường khác gặp vấn đề này.

Ngày 13/5, lô xe điện xuất khẩu thứ hai của VinFast gồm 1.098 xe đã cập cảng Benicia (California, Mỹ). Cùng tháng 5, 781 chiếc cũng được vận chuyển tới Canada.

Mỹ Anh