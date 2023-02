VinFast triệu hồi 2.781 xe VF 8 do lỗi phanh

Bu-lông kết nối bộ kẹp phanh cầu trước với khớp nối chịu lực trên VF 8 có thể bị lỏng khi xe vận hành, nguy cơ giảm, mất phanh.

Ngày 18/2, VinFast phát đi thông báo triệu hồi hơn 2.700 xe VF 8 sản xuất tại Việt Nam giai đoạn tháng 9/2022-2/2023 liên quan đến lỗi có thể xảy ra ở hệ thống phanh phía trước.

Cụ thể, các xe VinFast VF 8 Eco và Plus trang bị phanh đĩa với bộ kẹp phanh được liên kết với khớp nối chịu lực. Do lỗi lắp ráp linh kiện nên có khả năng bu-lông kết nối bộ kẹp phanh (Caliper) cầu trước với khớp nối chịu lực (Knuckle) bị lỏng khi xe vận hành, dẫn đến nguy cơ tác dụng của phanh phía trước giảm, ảnh hưởng đến an toàn.

VF 8 lăn bánh tại Hà Nộ. Ảnh: Sơn Phạm

VinFast nói chưa ghi nhận sự cố nào liên quan đến lỗi trên. Hãng đã báo cáo việc này lên Cục Đăng kiểm Việt Nam và chờ được phê duyệt kế hoạch triệu hồi. Dự kiến, từ ngày 19/2, các chủ xe VF 8 trong diện bị ảnh hưởng có thể đến các cơ sở showroom, xưởng dịch vụ của hãng trên toàn quốc để được kiểm tra và khắc phục miễn phí.

VinFast nói sẽ liên lạc trực tiếp tới chừng chủ xe trong diện triệu hồi. Thời gian kiểm tra, khắc phục lỗi khoảng 30 phút/xe. VinFast tặng voucher trị giá 1 triệu đồng cho mỗi chủ xe bị triệu hồi để sử dụng vào các dịch vụ khác của hãng.

VF 8 là mẫu xe điện thứ 2 sau VF e34 được VinFast bán ra thị trường, định vị ở phân khúc SUV cỡ D cùng các đối thủ như Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport... Lô xe đầu tiên giao vào tháng 9/2022, sản xuất tại nhà máy của hãng ở Hải Phòng.

Hãng xe Việt bán VF 8 với hai tuỳ chọn thuê hoặc mua đứt pin. Mức giá cụ thể như sau:

Mẫu xe Tầm hoạt động (km) Giá* (khách thuê pin) Giá (khách mua pin) VF 8 Eco 420 1,094 1,478 VF 8 Plus 400 1,263 1,646

Thành Nhạn