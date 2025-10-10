VinFast tổ chức ngày hội 'thu xăng đổi điện' ở ba miền

Chuỗi sự kiện được VinFast tổ chức tại Bắc Ninh, Huế và TP HCM trong hai ngày cuối tuần, đưa loạt ưu đãi cho người dùng bán lại xe xăng, mua xe điện.

Chuỗi sự kiện do VinFast tổ chức sẽ diễn ra các hoạt động như lái thử, thẩm định và thu mua xe xăng cũ, các ưu đãi cho người dùng chuyển đổi sang xe điện, diễn ra ngày 11-12/10. Ngày 4-5/10 trước đó, sự kiện này được tổ chức ở Hải Phòng, Tây Ninh và Lâm Đồng.

Một người dùng tham khảo xe máy điện VinFast tại sự kiện. Ảnh: Tuấn Vũ

Tại Bắc Ninh, sự kiện được VinFast tổ chức ở công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh. Ở Huế, sự kiện tổ chức tại Nhà văn hóa trung tâm TP Huế. Ở TP HCM, sự kiện sẽ diễn ra ở quảng trường Golden Eagle, Vinhomes Grand Park.

Tại các sự kiện này, người tham dự có thể trải nghiệm khu vực thẩm định, thu mua xe xăng cũ, bao gồm ôtô và xe máy. Kỹ thuật viên của hãng, Green Future (GF) và đối tác sẽ định giá miễn phí theo các tiêu chí công khai. Nếu đồng ý chuyển đổi và hoàn tất thủ tục tại sự kiện, người dùng có thể nhận xe trong ngày.

Dàn xe VinFast tại một sự kiện đổi xăng lấy điện. Ảnh: Tuấn Vũ

Chuỗi sự kiện này quy tụ đầy đủ dàn xe của hãng, từ VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và Limo Green. Các mẫu xe máy điện từ phổ thông, trung cấp và cao cấp cũng được hãng trưng bày. Khu vực trưng bày được hãng bố trí ở không gian ngoài trời, bên cạnh các khu vực kỹ thuật, phục vụ các hạng mục cơ bản như thay nước làm mát, châm dầu phanh, bổ sung nước kính... cho người đã sở hữu xe.

Một chuyên gia lĩnh vực ôtô tại Hà Nội cho biết, mô hình sự kiện tích hợp của VinFast là một trong những điểm sáng trên thị trường ôtô thời gian qua, giúp người dùng trải nghiệm đa dạng dịch vụ, dễ dàng ra quyết định đổi từ xe xăng sang xe điện. Đồng thời, khi đặt cọc và mua xe tại sự kiện, người dùng sẽ nhận thêm các ưu đãi.

Chuyên gia VinFast và đối tác hỗ trợ định giá xe tại sự kiện. Ảnh: Tuấn Vũ

Cụ thể, khách mua ôtô điện sẽ nhận mức giảm 4% giá xe; nhận hỗ trợ đến 100 triệu đồng; nhận đến 70 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội, TP HCM. Ngoài ra, hãng cũng miễn phí sạc điện đến hết tháng 6/2027 và đưa lựa chọn trả góp đến 80%, lãi suất thấp hơn mặt bằng thị trường 3% trong ba năm đầu.

Với xe máy điện, chủ xe sẽ nhận hỗ trợ 10% giá xe, miễn 100% lệ phí trước bạ, miễn phí sạc điện đến hết tháng 5/2027, được tặng đến 1 triệu đồng khi đặt cọc và lựa chọn trả góp đến 90% giá trị xe.

Quang Anh