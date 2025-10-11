VinFast thiết lập kỷ lục doanh số vượt 100.000 xe

VinFast trở thành hãng ôtô đầu tiên Việt Nam vượt mốc 100.000 xe bán ra, sau 9 tháng liên tiếp dẫn đầu thị trường, bỏ xa các thương hiệu thuộc VAMA.

Trong tháng 9, VinFast đạt doanh số 13.914 ôtô điện các loại, nâng lũy kế từ đầu năm đến hết quý III đạt 103.884 xe, gấp đôi Toyota ở vị trí thứ hai. Đây là mức doanh số chưa hãng xe nào đạt được tại Việt Nam, khi Toyota từng bán cao nhất 79.328 xe, hay Hyundai là 79.568 xe trong năm 2019.

VF 3 là dòng xe bán chạy nhất của VinFast từ đầu năm. Ảnh: Tuấn Vũ

Danh mục sản phẩm VinFast chỉ có xe thuần điện, dẫn đầu doanh số là VF 3, lũy kế 31.386 xe từ đầu năm, riêng tháng 9 đạt 2.682 chiếc. Xếp thứ hai là VF 5 với 30.956 chiếc. Phiên bản tối ưu chạy dịch vụ của VF 5 là Herio Green cũng đạt 8.604 xe lũy kế, riêng tháng 9 bán 2.173 xe.

Xếp thứ ba trong danh sách của VinFast là VF 6, doanh số 14.425 xe bán ra từ đầu năm. Theo hãng, mẫu xe này vẫn còn nhiều đơn hàng chưa được giao, trong khi doanh số tháng 9 là 1.933 chiếc. VF 7 cũng nằm trong danh sách có doanh số ấn tượng, mức luỹ kế từ đầu năm đạt 5.877 xe và bán 778 xe trong tháng 9.

Dòng xe mới nhất của VinFast là mẫu MPV 7 chỗ Limo Green cũng vươn lên dẫn đầu phân khúc, doanh số 2.120 xe được bàn giao.

VF 5 hút khách Việt nhờ kích thước vừa phải, giá hợp lý, phù hợp đa dạng mục đích sử dụng. Ảnh: Tuấn Vũ

Còn ba tháng kinh doanh cao điểm cuối năm, hiện VinFast đã mở rộng năng lực sản xuất của hãng tại hai nhà máy Hải Phòng và Hà Tĩnh. Mức doanh số vượt qua tất cả các hãng xe xăng, dầu truyền thống ở Việt Nam cũng cho thấy xe thuần điện đang trở thành xu hướng mua sắm chủ đạo của người Việt.

Limo Green cấu hình 7 chỗ ngồi, tối ưu mục đích kinh doanh dịch vụ. Ảnh: Tuấn Vũ

Lũy kế sau 8 tháng đầu 2025, doanh số VAMA và các hãng nhập khẩu đạt hơn 220.700 chiếc, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi riêng Hyundai giảm 8%, đạt hơn 31.500 xe bán ra. Từ đầu năm, khuyến mãi, giảm giá bằng ưu đãi lệ phí trước bạ, quà tặng kèm vẫn là cách thức quen thuộc được các hãng triển khai để kích cầu sức mua.

Quang Anh