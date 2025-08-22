VinFast sắp triển khai 150.000 trạm đổi pin xe máy điện

VinFast ra mắt xe máy điện phiên bản đổi pin từ tháng 10, mở 150.000 trạm đổi pin toàn quốc, mở rộng chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh ở 34 tỉnh, thành phố.

Ngày 21/8, VinFast công bố đẩy mạnh chiến dịch "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh" lần thứ ba trên phạm vi cả nước. Ba chính sách được hãng này công bố gồm: triển khai 150.000 trạm đổi pin xe máy điện, ra mắt phiên bản xe máy điện đổi pin và hỗ trợ chuyển đổi xanh 34 tỉnh, thành phố.

50.000 trạm đổi pin trong năm nay

Sau khoảng 2 năm bán các dòng xe máy điện liền pin và chỉ cắm sạc, VinFast sẽ ra mắt các phiên bản có thể đổi pin, đồng thời phát triển 150.000 trạm đổi trên cả nước. Từ tháng 10, hãng này sẽ lắp 1.000 trạm đầu tiên, mục tiêu đến cuối năm có 50.000 trạm. Việc quy hoạch mạng lưới đổi pin này lớn gấp nhiều lần so với hệ thống khoảng 17.000 cây xăng, dầu hiện nay trên toàn quốc.

Thiết kế trạm đổi pin xe máy điện VinFast. Ảnh: VinFast

Với các dòng xe máy điện đổi pin, VinFast sẽ thiết kế và trang bị tính năng tương tự xe bán kèm pin. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở khoang chứa pin thiết kế hai ngăn – hỗ trợ hai pin có thể tháo lắp hoặc đổi ở các trạm công cộng. Mỗi viên pin này dung lượng 1,5 kWh, tầm di chuyển 85 km một lần sạc đầy, chi phí đổi là 9.000 đồng (gồm sạc điện), rẻ hơn đáng kể khi so sánh với xe máy xăng. Ngoài ra, mỗi viên có phí thuê 200.000 đồng một tháng.

Phiên bản xe máy điện đổi pin được VinFast đặt tên là Max. Mẫu đầu tiên sẽ ra mắt vào tháng 10 là Evo với giá 20 triệu đồng. Sau đó lần lượt là Feliz, Verox và Drift với giá lần lượt 24,9 triệu, 33,9 triệu và 39,9 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Song song các phiên bản đổi pin, VinFast tiếp tục bán ra các phiên bản kèm pin như hiện tại.

Một sự kiện thu xe xăng cũ, đổi xe máy điện mới của VinFast tại Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

Ở hai thị trường xe máy điện lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ, mô hình trạm đổi pin khá phổ biến, bởi lợi thế nhanh, tiện lợi, chỉ khoảng vài phút xe có thể tiếp tục di chuyển với viên pin đã được sạc đầy. Với các trạm đổi pin này, người dùng xe máy điện không cần quan tâm thời gian sạc bao lâu, địa điểm nào có thể cắm sạc hay có rủi ro gì khi sạc pin tại nhà...

Chính sách chuyển đổi xanh toàn quốc

Trước đây, VinFast chỉ áp dụng chính sách ưu đãi chuyển đổi xanh tại Hà Nội, TP HCM và An Giang. Trong chương trình lần này, hãng mở rộng quy mô hỗ trợ trên cả nước.

Cụ thể, ngoài mức giảm giá niêm yết 4% cho mỗi ôtô điện, hãng này sẽ hỗ trợ 3% lãi suất mỗi năm cho khách mua diện cá nhân, hoặc 4% cho người chạy xe dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform. Thời gian hỗ trợ trong 3 năm.

Với xe máy điện, người mua cần trả trước 10% giá xe, hãng tặng 10% và 80% còn lại có thể trả góp. Nếu chạy dịch vụ trên Xanh SM, người mua được hỗ trợ vay trả góp đến 90%, nhận xe với 0 đồng vốn đối ứng, được GSM cam kết chia sẻ doanh thu cố định 90% trong 3 năm. Ngoài ra, toàn bộ xe máy điện VinFast được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, áp dụng từ nay đến hết 31/12.

SUV điện VF 9 tại một sự kiện "thu xăng - đổi điện". Ảnh: Tuấn Vũ

Toàn bộ các mẫu ôtô, xe máy điện VinFast được sạc miễn phí tại các trạm công cộng của V-Green trên toàn quốc, đến hết 30/6/2027 với ôtô và 31/5/2027 với xe máy. Ngoài ra, VinFast liên tục tổ chức các sự kiện "thu xăng, đổi điện" trên toàn quốc, mức ưu đãi cao nhất 100 triệu đồng (với VF 9), nhằm hỗ trợ người dùng chuyển đổi sang phương tiện thuần điện.

Loạt chính sách hỗ trợ lần này được VinFast thiết kế nhằm giúp các dòng xe máy điện của hãng tiện dụng hơn với thói quen của người dùng, đặc biệt có thể đổi pin tại hàng chục nghìn trạm quy mô lớn trên toàn quốc.

Kết thúc 7 tháng đầu năm nay, VinFast bán gần 80.000 ôtô các loại, tiếp tục duy trì vị thế bán chạy nhất Việt Nam 10 tháng liên tiếp. Ở mảng xe máy điện, VinFast chưa công bố doanh số, nhưng theo nguồn tin của VnExpress, con số này vào khoảng hơn 100.000 xe. Sau nửa đầu 2025, người Việt mua xe máy điện nhiều thứ ba thế giới với hơn 209.000 chiếc, chỉ xếp sau thị trường Trung Quốc (hơn 3,2 triệu) và Ấn Độ (657.000), theo dữ liệu từ Motorcycles Data.

Quang Anh