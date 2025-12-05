VinFast sắp sản xuất bus điện, xe máy điện tại Ấn Độ

VinFast dự kiến mở rộng nhà máy tại thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới, sản xuất thêm bus điện, xe máy điện và hạ tầng trạm sạc.

Hôm 4/12, VinFast và chính quyền bang Tamil Nadu (Ấn Độ) ký biên bản ghi nhớ hợp tác, phân bổ thêm khoảng 200 ha đất để hãng xe Việt Nam mở rộng cơ sở sản xuất, đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Theo biên bản trên, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ hãng để cấp phép, thiết lập kết nối hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất.

Đại diện VinFast (trái) và chính quyền Ấn Độ tại lễ ký kết. Ảnh: VinFast

Về phía VinFast, hãng này dự kiến đầu tư thêm 500 triệu USD để phát triển các phân xưởng, dây chuyền sản xuất chuyên biệt cho bus điện và xe máy điện, bao gồm việc thử nghiệm và vận hành các hạng mục liên quan. Khoản đầu tư này đánh dấu giai đoạn hai trong cam kết đầu tư 2 tỷ USD trước đó.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc Vingroup châu Á kiêm Tổng giám đốc VinFast châu Á cho biết, đề xuất mở rộng nhà máy sẽ giúp hãng có đa dạng dải sản phẩm tại Ấn Độ, đáp ứng nhu cầu của thị trường. "Chúng tôi kỳ vọng sáng kiến này sẽ tạo cơ hội việc làm mới, thúc đẩy nội địa hóa, nâng kỹ năng lao động tại địa phương. Nhà máy tại Tamil Nadu sẽ đóng vai trò trung tâm trong hành trình mở rộng toàn cầu cho VinFast, thúc đẩy mục tiêu giao thông xanh của Ấn Độ", ông nói.

Đại diện chính quyền Ấn Độ ký tên vào chiếc VinFast đầu tiên xuất xưởng tại nhà máy, hôm 4/8. Ảnh: VinFast

Nhà máy VinFast tại thị trường ôtô thứ ba thế giới khánh thành hôm 4/8, là cơ sở đầu tiên vận hành ngoài Việt Nam. Nhà máy này đặt tại khu công nghiệp Sipcot, thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu, có tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, hiện đã xuất xưởng hai dòng xe điện VinFast VF 6 và VF 7, mở bán thị trường nội địa.

Từ khi tham gia thị trường Ấn Độ, VinFast liên tục mở rộng hệ sinh thái xe điện, từ sản xuất, phân phối, hạ tầng sạc, hậu mãi và tái chế. VinFast hiện có 24 đại lý phân phối tại đây, dự kiến đạt 35 đại lý vào cuối năm nay.

Bus điện VinFast trưng bày tại triển lãm Busworld Europe 2025 hồi đầu tháng 10. Ảnh: VinFast

Nhà máy VinFast Thoothukudi có diện tích 160 ha, trang bị dây chuyền sản xuất ôtô theo chuẩn toàn cầu của hãng, thiết kế ban đầu là 50.000 ôtô điện một năm, đang mở rộng đến con số 150.000.

Quang Anh