VinFast ra mắt hai xe máy điện không cần bằng lái

Xe máy điện VinFast Zgoo và Flazz tốc độ tối đa 39 km/h, trang bị pin LFP tiên tiến, giá bán lần lượt 14,9 và 16 triệu đồng.

VinFast công bố hai dòng xe máy điện mới hôm 1/11, công suất dưới 4 kW, vận tốc tối đa dưới 50 km/h, không yêu cầu bằng lái xe cho người đủ 16 tuổi. Mẫu xe được hãng hướng đến số đông người dùng, đặc biệt nhóm học sinh, sinh viên.

Thiết kế xe máy điện Zgoo. Ảnh: VinFast

Zgoo thiết kế kiểu dáng bo tròn, kết hợp đường nét cổ điển ở cụm đèn chiếu sáng phía đầu xe. Đuôi xe phá cách hơn với đèn báo rẽ tách rời. Sàn xe bố trí rộng rãi, thuận tiện khi để chân hoặc chở đồ vật lớn. Mẫu xe máy điện có chiều dài, rộng và cao lần lượt 1.720 x 700 x 1.050 mm. Chiều cao yên 760 mm và trọng lượng khoảng 72 kg. Xe trang bị phanh cơ trước và sau.

Xe có đèn chiếu sáng LED Projector, màn hình hiển thị thông tin dạng LED màu. Dung tích cốp dưới yên là 14 lít. Bộ pin đi kèm là loại LFP dung lượng 1,2 kWh cho tầm di chuyển khoảng 50 km sau một lần sạc đầy với đường hỗn hợp và khoảng 70 km trong điều kiện tiêu chuẩn, theo công bố của hãng.

Thiết kế xe máy điện Flazz. Ảnh: VinFast

VinFast Flazz thiết kế phá cách và cá tính hơn, tạo điểm nhấn là đường cắt xẻ táo bạo ở cụm đèn chiếu sáng, mặt nạ trước, kết hợp đường gân chạy dọc thân. Mẫu xe này được VinFast kỳ vọng sẽ chinh phục nhóm khách trẻ, năng động và ưa cá tính. Flazz dài, rộng và cao lần lượt 1.745 x 700 x 1.050 mm. Chiều cao yên 760 mm và trọng lượng 72 kg, tương đương Zgoo.

Điểm khác biệt của Flazz là khay pin phụ, có thể lắp thêm 1 pin LFP tương đương pin đi kèm xe, giúp quãng đường di chuyển đạt 100 km sau mỗi lần sạc đầy (135 km trong điều kiện tiêu chuẩn), theo công bố của hãng. Cả hai mẫu xe máy điện mới được VinFast trang bị động cơ Inhub, công suất tối đa 1.100 W, chuẩn chống nước IP67. Tốc độ tối đa được hãng giới hạn 39 km/h (chế độ Sport) và 30 km/h (chế độ Eco).

Flazz có thể lắp thêm pin phụ, tăng gấp đôi quãng đường di chuyển. Ảnh: VinFast

Giá bán từ 14,9 triệu đồng giúp mẫu xe điện VinFast có giá thấp nhất trong các dòng xe trang bị pin LFP tại Việt Nam. Ở tầm giá này, các mẫu xe trong phân khúc thường trang bị ắc quy axit chì, tuổi thọ kém hơn và cho quãng đường di chuyển thấp hơn so với pin LFP.

Ông Hoàng Hà, Tổng giám đốc xe máy điện VinFast thị trường Việt Nam cho biết, Zgoo và Flazz là hai sản phẩm chiến lược của hãng trong phân khúc giá rẻ, trang bị pin LFP, thiết kế cá tính, hướng đến nhóm học sinh, sinh viên.

Tương tự các dòng xe máy điện lắp pin LFP của VinFast, Zgoo và Flazz hưởng chế độ bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn số km. Đây là mức bảo hành cao nhất thị trường xe máy điện tại Việt Nam, đặc biệt trong phân khúc giá rẻ.

Quang Anh