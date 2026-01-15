VinFast ra mắt gói dịch vụ VF Connect cho ôtô điện

Gói dịch vụ mới của VinFast hướng đến khả năng nâng trải nghiệm cá nhân hóa, cung cấp cho các dòng xe từ VF 6 trở lên, ngày 15/1.

Trên gói dịch vụ phần mềm thông minh VF Connect, VinFast sẽ tích hợp các tính năng mới, lần đầu xuất hiện như trợ lý ảo thông minh có AI tạo sinh, quản lý, giám sát xe từ xa, cảnh báo xâm nhập, chỉ đường, nhắc nhở người lái... Ngoài ra, gói VF Connect tích hợp Wi-Fi hotspot và kho ứng dụng giải trí.

Đại diện hãng này cho biết, gói dịch vụ mới nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái, bên cạnh gói Basic (Cơ bản) được cung cấp miễn phí trọn đời xe. Ở gói VF Connect nâng cao, hãng cung cấp ba tùy chọn theo nhu cầu gồm: Pro, Premium và Prime. Trong đó, Trợ lý ảo VinFast 3.0, Quản lý và giám sát xe từ xa (Remote Control) và Cảnh báo xâm nhập trái phép (Theft Alert) là những tính năng nổi bật được cung cấp ở cả ba gói.

Các dòng xe điện VinFast tại Việt Nam. Ảnh: VinFast

Theo hãng, Trợ lý ảo thông minh VinFast 3.0 tích hợp AI tạo sinh, có thể giao tiếp tự nhiên, thấu hiểu ngữ cảnh và cá nhân hóa tối đa theo thói quen chủ xe. Người dùng có thể sử dụng giọng nói của bất kỳ ai hoặc người thân để giao tiếp, hỗ trợ công việc, gợi ý lịch trình du lịch, tra cứu thông tin... Tính năng Remote Control và Theft Alert cho phép chủ xe kiểm soát trạng thái phương tiện, điều khiển sạc hay bật sẵn điều hòa từ xa; đồng thời phát hiện, cảnh báo xâm nhập trái phép trên smartphone hoặc smartwatch.

Hai tính năng Remote Control và Theft Alert đang được cung cấp cho một nhóm người dùng thử miễn phí, sẽ trở thành đặc quyền cho người đăng ký gói VF Connect trả phí từ ngày 1/4.

Các tính năng sẽ đi kèm gói Premium gồm: Vietmap Live Pro (dẫn đường, cảnh báo tốc độ, báo camera phạt nguội, biển giao thông), chợ ứng dụng VF Connect Store, cá nhân hóa phong cách hiển thị widget, chế độ thư giãn... Ngoài tính năng trên, gói Prime sẽ có thêm 1 GB dữ liệu di động mỗi ngày để sử dụng internet, đồng thời phát Wi-Fi cho các thiết bị khác.

Các gói VF Connect được VinFast công bố với mức phí theo năm, gồm: Pro giá 799.000 đồng (1 năm), 2,99 triệu (5 năm) hoặc 3,99 triệu (10 năm); Premium 1,299 triệu (1 năm), 4,99 triệu (5 năm); Prime giá 1,59 triệu (1 năm).

Các gói này được hãng áp dụng cho dòng xe VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9, từ phiên bản phần mềm tương ứng là 6A.1.16.0 (VF 6), 7A.1.17.0 (VF 7), 8A.1.13.0 và 8B.1.13.0 (VF 8), 9A.5.12.0 (VF 9) và sẽ tiếp tục mở rộng cho các dòng xe khác trong tương lai.

Với xe chưa nâng cấp phiên bản phần mềm Baseline tối thiểu là 6A.1.15.1 (VF 6), 7A.1.16.1 (VF 7), 8A.1.11.0 (VF 8), 9A.5.10.11 (VF 9), chủ xe cần mang đến xưởng dịch vụ để cập nhật. Theo hãng, từ những phiên bản phần mềm sau, xe đã nâng cấp lên Baseline tối thiểu có thể tự động cập nhật từ xa thông qua giao thức FOTA.

Quang Anh