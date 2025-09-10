VinFast ra mắt 3 xe máy điện hai pin

Ba mẫu xe máy điện Vero X, Feliz và Feliz Lite trang bị 2 pin, một viên có thể tháo rời, giá từ 25,9 triệu đồng, hôm 10/9.

Cả ba mẫu xe mới của VinFast đều có một viên pin cố định, dung lượng 2,4 kWh đặt dưới sàn để chân, cho tầm di chuyển 132 km. Viên pin thứ hai dung lượng tương tự đặt trong cốp, có thể tháo rời, giúp xe có thể di chuyển đến 262 km sau một lần sạc đầy, theo công bố của hãng. Viên pin phụ được hãng này bán rời với giá 5 triệu đồng.

VinFast Vero X giá từ 25,9 triệu đồng

Mẫu xe đầu tiên ra mắt lần này là Vero X, định vị phân khúc cận cao cấp, hãng phát triển từ dòng Vento Neo. Một số điểm khác của Vero X gồm thiết kế yên xe cải tiến giúp tối ưu dáng ngồi, tay dắt sau thuận tiện hơn, cùng ốp càng sau và chắn bùn thiết kế lại. Mẫu xe máy điện có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 1.858 x 690 x 1.100 (mm). Chiều cao yên 770 mm và trọng lượng 92 kg (đã bao gồm pin).

Màn hình của Vero X loại TFT có màu, đi kèm chìa khóa thông minh một chạm, tích hợp chức năng tìm xe trong bãi đỗ. Cốp tiêu chuẩn khi không lắp pin dung tích 35 lít, có thể vừa hai mũ bảo hiểm và vật dụng cá nhân.

Thiết kế xe máy điện Vero X. Ảnh: VinFast

Vero X dùng động cơ BLDC Inhub, công suất 2.250 W, tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây và vận tốc tối đa 70 km/h. Phanh trước dạng đĩa và phanh sau cơ. Giảm xóc trước ống lồng thủy lực và giảm xóc sau dạng đôi. Xe có đèn chiếu sáng LED Projector và 4 tùy chọn màu: trắng ngọc trai, đen nhám, xanh rêu và xanh oliu. Vero X dự kiến có mặt tại showroom trong tháng 9.

VinFast Feliz giá từ 25,9 triệu đồng

Bộ đôi Feliz và Feliz Lite bản 2 pin gần như không thay đổi về thiết kế. Điểm khác biệt của hai mẫu xe là hiệu suất, khi Feliz có tốc độ đến 70 km/h và bản Lite giới hạn 48 km/h, hướng đến nhóm người dùng là học sinh từ 16 tuổi hoặc người chưa có bằng lái xe.

Kích thước dài, rộng và cao của xe lần lượt là 1.920 x 694 x 1.140 (mm), chiều cao yên 780 mm. Cốp tiêu chuẩn dung tích 34 lít, chứa được hai mũ bảo hiểm. Động cơ BLDC Inhub công suất 2.800 W, tăng tốc 0-50 km/h dưới 16 giây.

Xe máy điện VinFast Feliz phiên bản 2 pin. Ảnh: Tuấn Vũ

Feliz và Feliz Lite có 5 tùy chọn màu sắc, gồm đen bóng, xanh rêu, xanh oliu, trắng ngọc trai và vàng cát (chỉ có trên Feliz). Bản Feliz đã có mặt tại đại lý, bản Lite dự kiến sẽ có mặt tại showroom trong tháng 9.

Hiện, VinFast đang áp dụng chính sách giảm 10% giá xe, miễn 100% lệ phí trước bạ các dòng xe máy điện đến cuối năm nay. Nhờ đó, Feliz và Veliz Lite sẽ có giá từ 22,79 triệu đồng, Vero X giá từ 30,71 triệu đồng. Ba mẫu xe ra mắt lần này, cùng dải sản phẩm xe máy điện dùng pin LFP được VinFast áp dụng chính sách bảo hành đến 6 năm cho xe và 8 năm cho pin. Toàn bộ xe máy điện VinFast cũng được sạc miễn phí tại các trạm công cộng của V-Green trên toàn quốc, đến hết tháng 5/2027.

Quang Anh