VinFast nhận loạt giải thưởng tại Ấn Độ

Hãng xe điện Việt Nam được vinh danh ở 3 giải thưởng, đánh dấu sự ghi nhận của giới chuyên môn với chất lượng xe VinFast ở thị trường ôtô thứ ba thế giới.

Tại Acko Drive Awards 2026, VinFast VF 7 đã nhận danh hiệu "SUV cỡ trung của năm", nhờ đáp ứng các tiêu chí dòng SUV cho gia đình hiện đại. Giải thưởng này do nền tảng nội dung ôtô Acko Drive tổ chức, kết quả được quyết định bởi hội đồng giám khảo là các chuyên gia đầu ngành, thông qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt.

Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ Tapan Ghosh (áo vest) nhận giải từ ban tổ chức Acko Drive Awards 2026. Ảnh: VinFast

Trong khi đó, tại GaadiWaadi Editors’ Choice Awards 2026, giải "Gói sản phẩm giá trị nhất của năm" gọi tên VinFast VF 6, nhờ sự cân bằng giữa khả năng vận hành, trang bị công nghệ, nội thất hiện đại và mức giá cạnh tranh. GaadiWaadi là một trong những trang tin ôtô, xe máy uy tín hàng đầu Ấn Độ, tổ chức giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các sản phẩm nổi bật trên thị trường.

Tại Motorscribes Auto Awards 2025, VinFast nhận cú đúp giải "Nhà sản xuất xe điện của năm" và "Xe điện của năm" cho VF 7. Motorscribes Auto Awards được đánh giá dựa trên ý kiến của hội đồng giám khảo và cộng đồng, phản ánh đồng thời góc nhìn chuyên sâu và thực tế thị trường.

VinFast VF 7 tại lễ ra mắt thương hiệu ở Ấn Độ hồi đầu năm. Ảnh: VinFast

Ba giải thưởng mới nhất tiếp tục nối dài các danh hiệu VinFast đạt được tại Ấn Độ trong thời gian qua, gồm giải "Mẫu xe mới được mong đợi nhất" của ABP Live News, cú đúp giải thưởng "Nhà sản xuất xe điện của năm" và "Mẫu xe điện đột phá của năm" tại Jagran Hi-Tech Awards, cùng giải "Thiết kế của năm" tại Zee Media Auto Summit.

Ông Tapan Ghosh, Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ cho biết, ba giải thưởng mới nhất là sự ghi nhận lớn đối với VinFast, trong bối cảnh hãng mở rộng tại Ấn Độ. "Các giải thưởng phản ánh niềm tin ngày càng lớn của thị trường đối với chiến lược đầu tư dài hạn, năng lực sản phẩm và tầm nhìn cho hệ sinh thái xe điện VinFast", ông nói. "Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện, đầu tư cho sản xuất, dịch vụ để mang đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng Ấn Độ".

Ông Siddharth Vinayak Patankar, biên tập viên Acko Drive cho biết, VF 7 ghi điểm mạnh với hội đồng giám khảo nhờ khả năng vận hành, sự thoải mái, an toàn và giá trị sử dụng. Đại diện GaadiWaadi, biên tập viên Gaurav Yadav nhận định với VF 6, VinFast cho thấy sự thấu hiểu thị trường bởi giá bán hợp lý, gói trang bị phù hợp số đông người dùng và tính tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày.

VF 6 trong lễ ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: VinFast

"Điểm khác biệt lớn nhất của VinFast nằm ở tổ hợp sản xuất tại Thoothukudi đã vận hành và lắp ráp VF 6, VF 7 ngay tại địa phương. Việc mở rộng sang xe máy điện và bus điện tại đây sẽ giúp tạo thêm việc làm, củng cố hệ sinh thái sản xuất", ông Vikram Gour, biên tập viên Motorscribes cho biết. "Với VF 7, mẫu xe gây ấn tượng nhờ thiết kế nổi bật, phạm vi hoạt động thực tế ấn tượng và giá cạnh tranh, là lựa chọn hấp dẫn cho các gia đình tại Ấn Độ".

Tại Ấn Độ, VinFast đang xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, từ sản xuất, bán lẻ, hạ tầng sạc tới dịch vụ hậu mãi nhằm mang lại trải nghiệm sở hữu liền mạch cho người dùng. Nền tảng cho chiến lược này là tổ hợp sản xuất rộng 160 ha tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, hiện tập trung lắp ráp các mẫu SUV gồm VF 6 và VF 7 trong giai đoạn đầu. Nhà máy này dự kiến mở rộng thêm 200 ha nhằm phục vụ kế hoạch phát triển bus và xe máy điện.

Ngoài ra, VinFast cũng hợp tác các ngân hàng, đối tác dịch vụ tại Ấn Độ nhằm phát triển tài chính, hạ tầng, hậu mãi và chuỗi giá trị pin toàn cầu, hướng đến thúc đẩy di chuyển xanh tại thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới.

Quang Anh