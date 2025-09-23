VinFast nhận loạt giải thưởng lĩnh vực marketing toàn cầu

SingaporeThành công từ sự kiện VF 3 đạt kỷ lục gần 27.700 đơn đặt hàng trong 66 giờ giúp VinFast giành nhiều giải thưởng lớn tại APAC Effie Awards 2025.

Tại lễ trao giải Effie Awards 2025 khu vực châu Á – Thái Bình Dương hôm 19/9, VinFast là thương hiệu duy nhất đến từ Việt Nam được vinh danh ở các hạng mục giải thưởng. Các chiến dịch quảng cáo, marketing của VinFast đã vượt qua nhiều thương hiệu hàng đầu, được ban tổ chức đánh giá cao dựa trên những kết quả thực tế như doanh số, mức độ tăng trưởng, độ nhận diện hay sức ảnh hưởng.

Các giải thưởng đội ngũ marketing VinFast nhận được tại APAC Effie Awards 2025. Ảnh: VinFast

Theo đó, hãng xe điện Việt Nam nhận được 6 giải thưởng, góp mặt ở cả hai danh mục cao nhất APAC Effie Awards 2025, gồm giải nhì Thương hiệu của năm (Brand of the Year) và giải ba Nhà tiếp thị của năm (Marketer of the Year). Nhờ chiến dịch "VF 3 – From hype to History in 66 hour", VinFast đạt 2 giải Vàng ở hạng mục Automotive (Thương hiệu ôtô) và Shopper and eCommerce Marketing (Thương mại điện tử và Tiếp thị), khi chiến dịch truyền thông và ý tưởng sáng tạo tác động tích cực lên chỉ số kinh doanh.

VinFast cũng nhận giải 2 giải Đồng ở hạng mục Asia Pacific Brands và Marketing Disruptor, khi đội ngũ marketing của hãng xe điện Việt Nam thể hiện sự sáng tạo dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương và tạo ra những chiến dịch tiếp thị đột phá, có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường. Theo đó, VinFast cũng là thương hiệu đầu tiên đến từ Việt Nam nhận những giải thưởng hàng đầu của khu vực từ Effie Awards.

Dàn xe điện VinFast VF 3 tại Indonesia. Ảnh: VinFast



Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu cho biết, giải thưởng ghi nhận tầm nhìn, khả năng sáng tạo của đội ngũ VinFast, là động lực giúp hãng tiếp tục tiên phong trong lĩnh vực giao thông xanh toàn cầu.

Tại thị trường Indonesia, VinFast VF 3 vừa nhận giải thưởng "Tân binh xe điện ấn tượng nhất" do tạp chí Carvaganza bình chọn và "Mẫu xe gia đình tốt nhất" của tạp chí Autofun. APAC Effie Awards thuộc hệ thống giải thưởng Effie Award toàn cầu, thành lập tại Mỹ vào năm 1968, hiện có mặt ở hơn 50 quốc gia. Giải thưởng này được giới chuyên môn đánh giá là "chuẩn mực vàng" của ngành truyền thông và tiếp thị.

Quang Anh