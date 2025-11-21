VinFast nhận hai giải thưởng tại Indonesia

Hãng xe điện Việt Nam nhận giải "Tiên phong chuyển đổi xanh, phát triển bền vững" và "SUV cỡ nhỏ xuất sắc của năm" cho mẫu VinFast VF 7, hôm 21/11.

Bộ đôi giải thưởng được ban tổ chức "Road to CNBC Indonesia Awards 2025" trao cho VinFast, khi hãng xe điện Việt Nam thể hiện những dấu ấn mới tại thị trường này, thông qua việc thúc đẩy giao thông xanh, thân thiện môi trường.

Ở hạng mục doanh nghiệp, VinFast nhận giải "Thương hiệu tiên phong chuyển đổi xanh, phát triển bền vững", nhờ cách tiếp cận toàn diện với giao thông xanh, từ sản xuất, phân phối, hạ tầng sạc, hậu mãi. VinFast cũng có những sáng kiến giúp xe điện dễ tiếp cận hơn với người dùng Indonesia, như chính sách thuê pin tiên phong.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, Tổng giám đốc VinFast Indonesia (trái) nhận giải thưởng tại sự kiện. Ảnh: VinFast

Đại diện hãng cho biết, chiến lược xây dựng hệ sinh thái di chuyển xanh là trọng tâm của VinFast, từ các mẫu xe điện phù hợp thị trường, mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ ủy quyền khắp Indonesia. Trong đó, Green SM và V-Green góp phần củng cố hạ tầng sạc và dịch vụ vận hành. Nhà máy lắp ráp xe điện VinFast tại Subang đóng góp cho nền kinh tế xanh của xứ vạn đảo, tạo việc làm, tăng khả năng tự chủ công nghiệp và đẩy nhanh quá trình di chuyển bền vững.

Tại sự kiện này, VF 7 cũng được ban tổ chức vinh danh "SUV cỡ nhỏ xuất sắc của năm", nhờ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, thiết kế mang chất châu Âu và công nghệ thông minh.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, Tổng giám đốc VinFast Indonesia cho biết, cú đúp giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của hãng từ khi tham gia thị trường Indonesia. "Đổi mới sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi lợi ích lan tỏa đến cộng đồng. Đây là động lực xuyên suốt để VinFast tiếp tục mở rộng hệ sinh thái xe điện, mang đến trải nghiệm thuận tiện cho người dùng, đồng hành Indonesia hướng đến tương lai xanh và văn minh hơn", ông nói.

VinFast VF 7 trong lễ ra mắt tại thị trường Indonesia. Ảnh: VinFast

"Road to CNBC Indonesia Awards" là hạng mục quan trọng trong hệ thống giải thưởng thường niên của CNBC Indonesia, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp bền vững có đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc gia. Giám khảo giải thưởng này bao gồm các chuyên gia trong ngành, đại diện giới học thuật, biên tập viên kinh tế cấp cao và đại diện cơ quan quản lý. Theo ban tổ chức, các quyết định trao thưởng được đưa ra trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đội ngũ độc lập từ CNBC, giúp bảo đảm tính minh bạch và khách quan.

Trước đó, CNN Indonesia Awards 2025 cũng trao hai giải thưởng cho VinFast, "Đổi mới xuất sắc trong giao thông điện bền vững" và "Đóng góp nổi bật cho phát triển năng lượng độc lập". VinFast cũng nhận 4 giải thưởng tại Triển lãm ôtô quốc tế Surabaya 2025. VF 3 được vinh danh "Tân binh xe điện ấn tượng nhất" tại Carvaganza Editors’ Choice Awards. Tạp chí Time đưa VinFast vào danh sách 500 "Công ty tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương 2025", và nhận nhiều giải thưởng tại Effie Awards châu Á Thái Bình Dương.

Quang Anh