VinFast nhận hai giải thưởng ở Ấn Độ

Mẫu SUV VF 6 nhận giải "Xe điện đáng tiền" và VinFast được vinh danh "Thương hiệu xe điện mới nổi", tại Auto Excellence Awards 2026, hôm 10/2.

Cú đúp giải thưởng cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của VinFast tại Ấn Độ, trong bối cảnh thị trường này đang phát triển nhanh chóng ở mảng xe điện. Theo đó, tại Auto Excellence Awards do Carbike360 và CMV360 tổ chức, hãng xe điện Việt Nam được vinh danh với dành cho thương hiệu và mẫu xe VinFast VF 6.

VinFast VF 6 tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: VinFast

Việc được vinh danh "Thương hiệu xe điện mới nổi của năm" ghi nhận những đóng góp, chiến lược thâm nhập thị trường bài bản và năng lực xây dựng nhận diện thương hiệu nhanh chóng của VinFast. Tại thị trường này, VinFast đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái xe điện bền vững, từ hoạch định sản phẩm, nội địa hóa, phát triển cơ sở hạ tầng... với tầm nhìn dài hạn.

Trong khi đó, VinFast VF 6 gây ấn tượng với hội đồng giám khảo nhờ đem đến những giá trị cân bằng trong phân khúc SUV thuần điện. Theo ban tổ chức, VF 6 có sự kết hợp giữa thiết kế đương đại, tầm hoạt động đáp ứng nhu cầu thực tế, đa dạng tính năng thông minh, tiêu chuẩn an toàn cao và có giá bán hợp lý. Từ đó, mẫu xe điện Việt Nam có lợi thế để tiếp cận số đông người dùng.

Ông Bhartendu Singh (giữa), Giám đốc Marketing VinFast Ấn Độ, nhận giải thưởng từ ban tổ chức Auto Excellence Awards 2026. Ảnh: VinFast

Ông Tapan Ghosh, Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ cho biết, giải thưởng "Thương hiệu xe điện mới nổi của năm" khẳng định tầm nhìn và cam kết dài hạn của hãng; trong khi giải dành cho VF 6 làm nổi bật định hướng phát triển sản phẩm, phù hợp số đông người dùng. "Những giải thưởng này tiếp thêm động lực cho chúng tôi để tiếp tục nâng tiêu chuẩn trong hành trình hướng đến giao thông bền vững", ông nói.

Ông Ashish Masih, Tổng biên tập CarBike360 cho biết, VinFast có màn gia nhập thị trường xe điện Ấn Độ với nhiều tự tin và triển vọng. "Chiến lược rõ ràng của thương hiệu, cùng sản phẩm như VF 6 chú trọng giá trị sử dụng, tính thực tiễn và công nghệ, đã giúp VinFast xứng đáng nhận bộ đôi giải thưởng năm nay", ông nói.

Tại Ấn Độ, VinFast đang từng bước xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, gồm sản xuất, mạng lưới bán hàng, dịch vụ, giải pháp sạc và hỗ trợ người dùng. Tuần trước, mẫu SUV điện VF 7 cũng được vinh danh bởi BBC Topgear India, trong khi hãng xe điện được các tạp chí chuyên ngành Ấn Độ vinh danh "Nhà đầu tư của năm" và "Xe điện đô thị của năm", nhờ chiến lược dài hạn cho hệ sinh thái xe điện tại quốc gia này.

Quang Anh