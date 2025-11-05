VinFast nhận giải thưởng tại thị trường Indonesia

CNN Indonesia Awards vinh danh VinFast với hai giải thưởng, nhờ vai trò tiên phong thúc đẩy chuyển đổi và phát triển xe điện bền vững, hôm 1/11.

Tại lễ trao giải CNN Indonesia Awards 2025, VinFast đã nhận bộ đôi giải thưởng quan trọng: Đổi mới xuất sắc trong giao thông điện bền vững và Đóng góp nổi bật cho phát triển năng lượng độc lập. Hai giải thưởng này ghi nhận nỗ lực của hãng xe điện Việt Nam trong việc mang đến các giải pháp di chuyển xanh, bền vững và phù hợp với thu nhập của người dân Indonesia.

CEO VinFast Indonesia nhận hai giải thưởng tại lễ trao giải CNN Indonesia Awards 2025. Ảnh: VinFast

VinFast cũng được đánh giá cao nhờ đóng góp thực chất cho mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy kinh tế xanh tại quốc gia này. Theo đó, nhà máy VinFast tại Subang (Tây Java) đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ sớm đi vào hoạt động. Những chiếc taxi điện do VinFast sản xuất, thuộc đội xe của Green SM (thương hiệu bản địa của GSM), đã dần quen thuộc tại Jakarta và sắp xuất hiện tại nhiều khu vực khác.

Theo CNN Indonesia, VinFast tiên phong đưa xe điện đến quốc gia này, tạo mô hình kinh doanh mới, giúp người tiêu dùng tiếp cận phương tiện xanh dễ dàng hơn. Chương trình thuê pin dành cho VF 3 được đánh giá là bước đột phá, cho phép người dùng sở hữu xe điện với chi phí hợp lý và bảo dưỡng miễn phí nếu dung lượng sạc giảm dưới 70%. Giải pháp này mở rộng khả năng tiếp cận xe điện cho tầng lớp trung lưu,khuyến khích doanh nghiệp địa phương đổi mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

VinFast VF 6 trên đường phố Indonesia. Ảnh: VinFast

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, CEO VinFast Indonesia, bày tỏ niềm tự hào khi nhận giải và khẳng định cam kết đồng hành đất nước vạn đảo trong hành trình chuyển đổi năng lượng. "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng chính phủ hướng đến chuyển đổi sang giao thông xanh. VinFast sẽ tiếp tục lớn mạnh cùng Indonesia bằng cách tạo thêm nhiều việc làm", ông nói.

CNN Indonesia Awards là giải thưởng do kênh truyền hình tin tức hàng đầu nước này tổ chức hàng năm từ năm 2018. Sự kiện này tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật giúp thúc đẩy phát triển của Indonesia.

Quang Anh