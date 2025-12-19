VinFast nhận giải thưởng nhờ hệ sinh thái xe điện ở Indonesia

Kumparan Awards 2025 vinh danh hãng xe Việt Nam nhờ những đóng góp, tạo chuyển biến quan trọng cho hệ sinh thái xe điện tại xứ vạn đảo, hôm 19/12.

Tại sự kiện do trang Kumparan tổ chức, VinFast được vinh danh với giải thưởng "Impactful Transformation in the EV Ecosystem", nhờ đóng góp quan trọng tạo chuyển biến cho hệ sinh thái xe điện. Giải thưởng này ghi nhận vai trò tiên phong của hãng xe Việt Nam, khi xây dựng hệ sinh thái di chuyển xanh tại Indonesia và khu vực.

Đây là giải thưởng thường niên của Kumparan, nền tảng truyền thông thế hệ mới có tầm ảnh hưởng trong khu vực, sự kiện "Kumparan Awards: Impact Makers" tôn vinh những cá nhân, tổ chức tạo ra tác động tích cực, thực chất và lâu dài cho Indonesia.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, CEO VinFast Indonesia (bên phải) nhận giải thưởng tại sự kiện. Ảnh: VinFast

Theo hội đồng chuyên môn, VinFast đã có những đóng góp thiết thực cho mục tiêu giảm phát thải, phát triển bền vững tại xứ sở vạn đảo. Ban giám khảo giải thưởng cho rằng, mỗi "kilomet xanh" của xe điện VinFast tạo giá trị tích cực và lâu dài cho thế hệ tương lai, đặc biệt là tốc độ triển khai nhanh chóng của hãng.

Trong gần 2 năm có mặt tại Indonesia, VinFast đã giới thiệu dải sản phẩm xe điện đa dạng bậc nhất thị trường, gồm: VF 3, VF 5, VF 6, VF e34 và VF 7. Ngoài việc phân phối các dòng xe, VinFast cũng đưa ra nhiều chính sách đột phá, tạo điều kiện hỗ trợ người dùng chuyển đổi sang dòng xe thân thiện môi trường. Hãng xe Việt Nam cũng phối hợp taxi thuần điện Green GSM, đơn vị phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green, cùng mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ, ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của VinFast khi xây dựng hệ sinh thái xe điện tại Indonesia và khu vực. Ảnh: VinFast

Vừa qua, VinFast khánh thành nhà máy tại Subang, dự kiến tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng cao và góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp xe điện Indonesia.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, CEO VinFast Indonesia cho biết, giải thưởng khẳng định tầm nhìn dài hạn về hệ sinh thái toàn diện mà hãng theo đuổi, lấy con người làm trung tâm và phát triển hài hòa cùng xã hội. "Đây là nguồn động lực mạnh mẽ để VinFast tiếp tục đổi mới, mở rộng hợp tác và tiên phong mang đến các giải pháp đột phá trong tương lai", ông nói.

Các lãnh đạo chính quyền Indonesia, đối tác và VinFast tại lễ khánh thành nhà máy hôm 15/12. Ảnh: VinFast

Năm nay, sự kiện "Kumparan Awards: Impact Makers" hướng đến triết lý cốt lõi là "tác động bền vững", nhằm ghi nhận những đóng góp tạo sự thay đổi lớn và lâu dài cho xã hội. Chương trình này khởi động từ cuối tháng 10, các giải thưởng trải qua quy trình đánh giá gồm 3 giai đoạn và 4 tiêu chí. Hội đồng chuyên môn là đội ngũ biên tập viên của Kumparan.

Trước đó, VinFast được vinh danh tại detikcom Awards với giải "Động lực thúc đẩy hệ sinh thái xe điện Indonesia", giành danh hiệu "Tân binh xe điện ấn tượng nhất" cho VF 3 tại Carvaganza Editors’ Choice Awards, cùng 4 giải thưởng ở Triển lãm Ôtô quốc tế Surabaya 2025. Hãng xe Việt Nam cũng ghi dấu ấn với cú đúp giải thưởng tại CNN Indonesia Awards 2025 và Road to CNBC Indonesia Awards, trong đó mẫu VF 7 được trao danh hiệu "SUV cỡ nhỏ xuất sắc nhất năm".

Quang Anh