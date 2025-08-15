VinFast nâng bảo hành xe máy điện đến 6 năm

Các dòng xe máy điện được VinFast áp dụng bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin không giới hạn số km, mức cao nhất tại thị trường Việt Nam.

Từ 15/8, VinFast áp dụng chính sách bảo hành mới cho các dòng xe máy điện dùng pin LFP của hãng tại thị trường Việt Nam. Theo hãng này, chính sách mới này sẽ giúp người dùng an tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng xe, đồng thời khẳng định cam kết của hãng về chất lượng sản phẩm.

Xe máy điện Evo Grand dùng pin LFP, cho quãng đường di chuyển đến 262 km sau một lần sạc đầy với 2 pin. Ảnh: Tuấn Vũ

Với thời hạn đến 8 năm, pin LFP trên các dòng xe máy điện VinFast là linh kiện được bảo hành dài bậc nhất trên thị trường xe máy hiện nay. Loại pin này sở hữu một số ưu điểm như tuổi thọ cao, hiệu suất ổn định, khả năng chịu nhiệt tốt và an toàn hơn khi cháy, nổ... so với pin xe điện thông thường. Ngoài ra, pin LFP không chứa các thành phần kim loại hiếm như coban, niken...

Hiện, loại pin này được VinFast trang bị trên đa số dòng xe của hãng, gồm các mẫu như: Evo Grand, Evo 200 Lite, Feliz S, Klara S2, Klara Neo, Theon S, Vento S, Vento Neo...

Ông Hoàng Hà, Phó tổng giám đốc kinh doanh xe máy điện VinFast cho biết, chính sách bảo hành mới của hãng có thời gian gấp đôi so với nhiều dòng xe xăng truyền thống trên thị trường. "VinFast mong muốn mang đến cho người dùng xe máy điện chính hãng sự an tâm, xoá bỏ rào cản tâm lý, tạo động lực cho người dân chuyển đổi xanh", ông nói.

Người dùng tìm hiểu dòng xe máy điện trang bị pin LPF tại một sự kiện. Ảnh: Tuấn Vũ

Ngoài việc nâng bảo hành, người dùng mua xe máy điện VinFast được sạc pin miễn phí tại các trạm V-Green trên toàn quốc đến hết 31/5/2027, tặng 100% lệ phí trước bạ cho khách tại Hà Nội, An Giang (đến hết 24/10) và TP HCM (hết 31/10). Người dùng ở ba địa phương này còn được hãng tặng 10% giá xe, hỗ trợ trả góp đến 90% giá xe.

Người dân tại một sự kiện "đổi xăng lấy điện" tại Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

Hiện, VinFast phối hợp hệ thống đối tác đại lý trên toàn quốc tổ chức chuỗi sự kiện "Đổi xăng lấy điện – cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" ở nhiều tỉnh, thành phố, nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe máy xăng sang điện. VinFast có khoảng gần 500 cửa hàng kinh doanh, gần 400 xưởng dịch vụ xe máy điện chính hãng tại Việt Nam.

Quang Anh