VinFast mở rộng thị trường quốc tế cho mảng xe máy điện

VinFast sẽ kinh doanh xe máy điện ở 5 thị trường quốc tế gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

Thông tin được hãng công bố ngày 31/1. Doanh nghiệp dự kiến giới thiệu các dòng sản phẩm đổi pin như VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, đồng thời tiếp tục ra mắt các mẫu xe mới. Sản phẩm được điều chỉnh phù hợp với điều kiện sử dụng và thói quen di chuyển tại từng quốc gia.

Theo bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast xe máy điện thị trường quốc tế, 5 thị trường này có nhu cầu di chuyển đô thị lớn, mật độ sử dụng xe hai bánh cao và xu hướng chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường ngày càng rõ rệt. Việc mở rộng mảng xe máy điện ở thị trường nước ngoài là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn. Công ty đã tiến hành nghiên cứu từng thị trường, làm việc với các đối tác địa phương và xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới đại lý, sản phẩm và dịch vụ.

"Mở rộng kinh doanh tại các quốc gia này giúp tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn cho mảng xe máy điện trên toàn cầu", bà Tú nói.

Lễ ký hợp tác giữa VinFast và Công ty Motocentral Group. Ảnh: VinFast

Trong đó, Philippines là thị trường đầu tiên mà VinFast sẽ phân phối xe máy điện, thông qua việc hợp tác với 5 đại lý tại hai hòn đảo lớn nhất của quốc gia này (Luzon và Mindanao), gồm: Maverick Racing Factory Inc., MotorCentral, New Nemar Development Corp., Supremebike Corporation và ARC Trading. Theo hãng, những đối tác này có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối xe hai bánh và định hướng phát triển phương tiện xanh.

Song song sản phẩm, hãng xe Việt đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới, phát triển hàng trăm điểm bán tại các thị trường trọng điểm vào năm 2027, kết hợp hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ, giải pháp tài chính và hạ tầng năng lượng. Trong đó, VinFast hợp tác V-Green để triển khai hạ tầng sạc và đổi pin, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ người dùng.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký hợp tác. Ảnh: VinFast

Cũng theo hãng, chiến lược mở rộng ra quốc tế được triển khai trên nền tảng kinh doanh khởi sắc ở nội địa. Trong năm 2025, VinFast bán ra 406.453 xe máy điện, qua đó dẫn đầu thị phần xe máy điện trong nước. Với danh mục hơn 10 mẫu xe trải rộng nhiều phân khúc và giải pháp sạc - đổi pin linh hoạt, xe máy điện VinFast thành một trong những lựa chọn phổ biến của người dùng Việt Nam.

Đơn vị cũng hoàn thiện quy hoạch ba dòng xe máy điện gồm phổ thông, cao cấp và thể thao, đồng thời ra mắt 7 mẫu xe mới thuộc hai dòng cao cấp, thể thao. Với năng lực sản xuất quy mô lớn, chiến lược giá cạnh tranh và hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, trong đó có giải pháp đổi pin linh hoạt của đối tác V-Green, công ty đặt mục tiêu thúc đẩy quá trình xanh hóa giao thông tại khu vực và trên toàn cầu.

Những năm qua, VinFast từng bước xây dựng hệ sinh thái di chuyển xanh tại Philippines, Indonesia, Ấn Độ và một số thị trường khác thông qua hợp tác với đối tác địa phương cùng một số đối tác chiến lược như GSM (lĩnh vực taxi điện) và V-Green (hạ tầng sạc). Bên cạnh xe máy điện, hãng cũng giới thiệu danh mục ôtô điện từ VF 3 đến VF 9 tại nhiều thị trường, mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh.

Hoàng Đan