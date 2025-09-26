VinFast mở rộng giải pháp tài chính cho xe điện tại Ấn Độ

Hãng xe điện hợp tác Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (CBI) nhằm cung cấp gói tài chính cho người mua xe điện, thông qua các đại lý độc quyền, hôm 25/9.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa VinFast và CBI, người dùng sẽ nhận các giải pháp tài chính khi mua xe điện của hãng như: lãi suất cạnh tranh, trả góp linh hoạt, miễn phí xử lý hồ sơ, dịch vụ ưu tiên... Đại diện của CBI sẽ có mặt tại các showroom VinFast ở Ấn Độ, trực tiếp hỗ trợ và tư vấn người dùng sở hữu xe.

Ông Phạm Sanh Châu (giữa), Tổng giám đốc VinFast châu Á tại lễ ký kết. Ảnh: VinFast

Hợp tác trên nằm trong chiến lược của VinFast nhằm thúc đẩy quá trình phổ cập xe điện tại Ấn Độ. Hãng này kỳ vọng, thông qua các gói vay cạnh tranh, dịch vụ và đa dạng sản phẩm, VinFast sẽ đóng góp nhiều hơn trong xu thế giao thông xanh tại quốc gia này.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc VinFast châu Á cho biết, việc hợp tác Ngân hàng Trung ương Ấn Độ là bước đi quan trọng giúp hãng xây dựng nền tảng trên thị trường. "Độ phủ rộng, uy tín của CBI, kết hợp danh mục xe điện của VinFast sẽ giúp người dùng đô thị và nông thôn tiếp cận dòng xe thân thiện môi trường. Hợp tác này sẽ mang đến giải pháp tài chính cạnh tranh, mở rộng độ phủ thương hiệu, hỗ trợ người dùng có trải nghiệm xe điện liền mạch", ông Châu nói.

VF 6 trong lễ ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: VinFast

Hiện, VinFast sản xuất VF 6 và VF 7 ở nhà máy của hãng tại Ấn Độ với giá bán khởi điểm lần lượt hơn 18.700 USD và 23.700 USD. Hai mẫu xe này ra mắt sau hơn một tháng khai trương nhà máy ôtô VinFast Ấn Độ, tại thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Theo VinFast, hai dòng xe này được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng tại Ấn Độ, trong bối cảnh thị trường ôtô điện đang khởi sắc ở quốc gia này.

Theo kế hoạch, VinFast kỳ vọng trong năm nay sẽ có 35 điểm bán hàng, 26 xưởng dịch vụ tại 27 thành phố khắp Ấn Độ.

Quang Anh