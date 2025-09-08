VinFast mở bán ôtô điện sản xuất tại Ấn Độ

VinFast sản xuất VF 6 và VF 7 ở nhà máy Thoothukudi cho thị trường Ấn Độ, giá bán khởi điểm lần lượt hơn 18.700 USD và 23.700 USD, hôm 6/9.

Sau hơn một tháng khai trương nhà máy ôtô tại thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu, VinFast mở bán hai mẫu SUV điện đầu tiên là VF 6 và VF 7, đánh dấu bước tiến mới của hãng xe Việt Nam trong hành trình mở rộng toàn cầu. Theo VinFast, hai dòng xe này được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng tại Ấn Độ, trong bối cảnh thị trường ôtô điện đang khởi sắc.

VF 6 trong lễ ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: VinFast

Thiết kế của VF 6 gần như không khác biệt so với phiên bản toàn cầu, được hãng bán ra với ba tùy chọn là Earth, Wind và Win Infinity cùng hai màu nội thất tùy chọn. Xe có giá khởi điểm từ hơn 18.700 USD. VF 6 tại Ấn Độ dùng pin 59,6 kWh, sạc nhanh 25 phút từ 10 đến 70%, tầm di chuyển tối đa 468 km theo chuẩn ARAI (Hiệp hội nghiên cứu ôtô Ấn Độ). Xe có chiều dài cơ sở 2.730 mm và khoảng sáng gầm 190 mm.

Điểm khác biệt của ba phiên bản VF 6 tại Ấn Độ là công suất. VF 6 Earth công suất 130 kW, sức kéo 250 Nm trong khi VF 6 Wind và Wind Infinity mạnh hơn, ở mức 150 kW, sức kéo 310 Nm. Xe dùng hệ thống treo độc lập, màn hình giải trí 12,9 inch, ghế lái chỉnh điện, cần số dạng phím bấm. Ở bản cao cấp hơn, VF 6 có dàn âm thanh 8 loa, màn hình HUD màu, gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2. Bản cao cấp nhất có cửa sổ trời toàn cảnh.

VF 7 tại Ấn Độ có thiết kế tương tự thị trường toàn cầu. Ảnh: VinFast

VF 7 có giá khởi điểm tương đương từ 23.700 USD, bán ra với 5 phiên bản (Earth, Wind, Wind Infinity, Sky, Sky Infinity), hai tùy chọn pin, màu sắc nội thất và dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian. VF 7 Earth dùng pin 59,6 kWh, động cơ cho công suất 130 kW và mô men xoắn 250 Nm; trong khi bản Wind dùng pin 70,8 kWh, động cơ PMSM cho công suất 150 kW, sức kéo 310 Nm. Phiên bản VF 7 Sky dùng hai động cơ, tổng công suất 260 kW, mô-men xoắn 500 Nm và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây.

Hai phiên bản Wind Infinity và Sky Infinity bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh cố định kéo dài, mang lại không gian thoáng đãng và cao cấp hơn.

Các trang bị khác của VF 7 gồm: vành 19 inch, ghế lái chỉnh điện, dàn âm thanh 6 hoặc 8 loa, gói ADAS cấp độ 2, tính năng cảnh báo mất tập trung, camera giám sát người lái, nội thất da nhân tạo... Theo chứng nhận ARAI, quãng đường di chuyển của các phiên bản VF 7 lần lượt là Earth 438 km, Wind 532 km và Sky 510 km.

Trước khi ra mắt hai dòng xe đầu tiên sản xuất tại Ấn Độ, VinFast có những bước chuẩn bị trước để tăng trải nghiệm người dùng. Hãng xe điện Việt Nam hợp tác các ngân hàng, tổ chức tài chính để cung cấp các giải pháp linh hoạt; bắt tay đối tác thành lập mạng lưới trạm sạc và dịch vụ hậu mãi. Ở lĩnh vực tái chế pin, VinFast hợp tác BatX Energies nhằm xây dựng chuỗi giá trị pin tuần hoàn.

Theo kế hoạch, VinFast kỳ vọng trong năm nay sẽ có 35 điểm bán hàng, 26 xưởng dịch vụ tại 27 thành phố khắp Ấn Độ. Nhà máy VinFast tại thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới có tổng vốn đầu tư đến 2 tỷ USD, sản lượng 150.000 xe mỗi năm. Giai đoạn đầu, hãng xe Việt đã đầu tư 500 triệu USD, lắp ráp hai dòng xe VF 6 và VF 7.

Quang Anh