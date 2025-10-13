VinFast Limo Green lấy 'ngôi vương' của Mitsubishi Xpander

Ngay tháng đầu mở bán, MPV thuần điện của VinFast đạt doanh số 2.120 chiếc, lần đầu đưa Xpander xuống vị trí á quân sau nhiều năm dẫn đầu phân khúc.

VinFast bắt đầu bàn giao mẫu MPV 7 chỗ Limo Green từ tháng 9, thiết lập doanh số 2.120 xe đến tay người dùng. Con số trên của Limo Green đưa đối thủ Xpander (1.792 xe) xuống vị trí thứ hai sau gần 3 năm không có đối thủ. Lần gần nhất mẫu xe của Mitsubishi bị soán ngôi là tháng 9/2022, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ và duy trì đến tháng 9 vừa qua.

Thiết kế Limo Green mang nhiều dấu ấn đặc trưng của VinFast. Ảnh: Tuấn Vũ

Doanh số Limo Green đóng góp vào mức bán 13.914 ôtô điện các loại của VinFast, nâng lũy kế từ đầu năm đến hết quý III đạt 103.884 xe, gấp đôi Toyota ở vị trí thứ hai. Đây cũng là mức doanh số chưa hãng xe nào đạt được tại Việt Nam, khi Toyota từng bán cao nhất 79.328 xe, hay Hyundai là 79.568 xe trong năm 2019.

Một chuyên gia trong ngành cho biết, việc Limo Green vượt Xpander không đơn thuần là con số thống kê, mà phản ánh xu thế hiện tại khi các dòng xe điện ngày càng chứng minh được sự tối ưu, đặc biệt ở phân khúc MPV dịch vụ. Theo VinFast, toàn bộ lượng bán Limo Green tháng qua đều không bao gồm đội xe của taxi Xanh SM, mà đến từ cá nhân và các doanh nghiệp vận tải đặt hàng trước.

"Sức hút của Limo Green nằm ở bài toán kinh tế tối ưu. Với giới tài xế dịch vụ, xe điện giúp họ tiết kiệm đến chục triệu đồng chi phí nhiên liệu mỗi tháng so với dùng xe xăng", vị chuyên gia cho biết.

Mẫu MPV 7 chỗ thuần điện được thiết kế nhằm tối ưu không gian bên trong cabin. Ảnh: Tuấn Vũ

Limo Green là mẫu MPV 7 chỗ thuần điện đầu tiên của VinFast, bàn giao những chiếc đầu tiên đến tay người dùng ngày 5/8. Hãng ghi nhận doanh số bắt đầu từ tháng 9. Xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.740 x 1.872 x 1.728 (mm). Chiều dài cơ sở 2.840 mm và 7 vị trí ngồi. Các thông số trên của Limo Green đều vượt trội khi so sánh các mẫu B-MPV máy xăng 7 chỗ tại Việt Nam.

Các điểm nhấn trên mẫu xe điện VinFast gồm: cần số dạng núm xoay, gương chiếu hậu chỉnh điện, màn hình trung tâm 10,1 inch, kết nối Wi-Fi, USB... Xe lắp động cơ điện công suất 150 kW, sức kéo 280 Nm thông qua hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết.

Khối pin LFP dung lượng 60,13 kWh cho tầm di chuyển đến 450 km sau một lần sạc đầy, theo chuẩn NEDC. Thời gian sạc 10-70% trong 30 phút với trụ DC 80 kW. Công nghệ an toàn trên Limo Green có phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, chống lật ROM...

Người dùng lái thử Limo Green. Ảnh: Tuấn Vũ

Trong ba tháng cao điểm cuối năm, đại diện VinFast cho biết Limo Green có sẵn lượng lớn đơn đặt hàng đang chờ bàn giao, dự kiến năng lực xuất xưởng sẽ đáp ứng trên 2.000 chiếc mỗi tháng. Đồng thời, VinFast cũng mở rộng sản xuất tại hai nhà máy ở Hải Phòng và Hà Tĩnh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

VinFast Limo Green có một phiên bản, giá bán 749 triệu đồng (đã bao gồm pin). Chính sách bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin, tùy điều kiện nào đến trước.

Quang Anh