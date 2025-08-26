VinFast lần đầu ra mắt bus điện tại châu Âu

BỉVinFast sẽ giới thiệu hai mẫu bus điện EB 8 và EB 12 đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu, tại triển lãm Busworld Europe 2025, diễn ra ngày 3-9/10.

Lần đầu tiên ra mắt dòng bus điện ở thị trường quốc tế, VinFast sẽ đưa đến triển lãm Busworld Europe 2025 hai dòng xe mới nhất của hãng, dự kiến vận hành từ năm 2026.

Tại triển lãm xe buýt và xe khách hàng đầu thế giới, hai mẫu bus điện EB 8, EB 12 sẽ được VinFast trưng bày. Theo hãng, EB 12 được cấp chứng nhận UNECE và CE, các thông số được thiết kế dành cho thị trường châu Âu, đáp ứng quy định, cơ sở hạ tầng tại địa phương, đảm bảo khả năng tích hợp liền mạch vào hệ thống giao thông.

VinFast sẽ ra mắt mẫu bus điện đầu tiên của hãng ở Triển lãm Busworld Europe 2025, diễn ra ngày 3-9/10 tại Brussels, Bỉ. Ảnh: VinFast

Cả hai mẫu bus trang bị pin LFP đến từ CATL và Gotion, dung lượng 422 kWh, tầm di chuyển khoảng 400 km. Xe có khả năng sạc nhanh với công suất 140 kW, có thể sạc đầy pin trong 2-3 giờ. EB 8 và EB 12 tích hợp các tính năng ADAS như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tăng tốc thông minh, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo buồn ngủ cho tài xế. Với hành khách, xe có tiện ích như Wi-Fi, cổng sạc USB, hệ thống giải trí, hệ thống treo có tính năng nâng hạ gầm.

Tại sự kiện này, VinFast cũng hé lộ chiến lược thâm nhập vào thị trường giao thông công cộng tại châu Âu. Hãng xe điện Việt Nam chủ động tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực vận tải, hạ tầng tại châu Âu, mở đường cho sự xuất hiện của các dòng bus điện.

Trước khi đến châu Âu, các mẫu bus điện VinFast đã vận hành tại Việt Nam cách đây 4 năm. Ở thị trường trong nước, hãng này xây dựng hệ sinh thái bus điện từ sản xuất, vận hành, bảo trì, phát triển mạng lưới giao thông công cộng thân thiện môi trường ở các thành phố lớn. Hãng cho biết có thể sản xuất 1.500-2.000 bus điện một năm, toàn bộ quy trình đều tuân thủ tiêu chuẩn CE.

Tầm nhìn của VinFast tương đồng mục tiêu của Hiệp định Khí hậu Paris và các mục tiêu chuyển đổi xanh tại châu Âu: giảm 43% khí thải vào năm 2030, 90% bus mới không phát thải vào 2030 và đạt tỷ lệ 100% vào 2035.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch VinFast cho biết châu Âu là một trong những thị trường chiến lược của hãng, bởi chung tầm nhìn về giao thông xanh, phát triển bền vững. "Việc ra mắt các mẫu bus điện khẳng định cam kết của VinFast tại khu vực. Ngoài ôtô điện cá nhân, chúng tôi muốn xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi xanh toàn diện, giúp giao thông điện hóa dễ tiếp cận người dùng", bà Thủy nói, thêm rằng, với dải sản phẩm đa dạng, hãng xe điện Việt Nam tự tin sẽ kiến tạo hệ thống giao thông không phát thải.

Ở châu Âu, VinFast đã giới thiệu SUV điện phân khúc B là VF 6 và phân khúc D là VF 8. Việc mở rộng dải sản phẩm bus điện hứa hẹn giúp VinFast khẳng định năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và đồng hành các mục tiêu thúc đẩy giao thông công cộng, giảm phát thải tại châu Âu.

Quang Anh