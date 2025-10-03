VinFast hỗ trợ chủ xe ngập nước do bão Bualoi

VinFast miễn phí kiểm tra xe ngập nước, hỗ trợ tiền miễn thường bảo hiểm cho các chủ xe tại Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, bao gồm xe xăng và điện.

Chương trình hỗ trợ được VinFast dành cho các chủ xe xăng và xe điện của hãng bị ảnh hưởng do cơn bão Bualoi vừa qua, áp dụng tại 4 tỉnh, thành phố.

Tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, hãng sẽ hỗ trợ phí miễn thường bảo hiểm (500.000 đồng một xe) cho những hư hỏng cần làm bảo hiểm. Với xe điện bị ngập nước hoặc di chuyển trong điều kiện ngập úng, hãng sẽ miễn phí kiểm tra. Thời gian hãng chi trả đến hết ngày 20/10, dành cho xe được cứu hộ về xưởng dịch vụ trước ngày 5/10.

Một mẫu xe điện bị ngập trên đường phố Hà Nội ngày 1/10. Ảnh: Phạm Chiểu

Tại Hà Nội, các chủ xe sẽ nhận hỗ trợ tương tự, kèm miễn phí cứu hộ khi đưa xe về Xưởng dịch vụ đến hết ngày 5/10. Từ 29/9, anh hưởng của cơn bão Bualoi gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh thành, kéo dài từ miền Trung đến miền Bắc. Nhiều tuyến phố ngập sâu khiến hàng loạt phương tiện bị "ngâm" trong nước, gây hư hỏng nghiêm trọng và thiệt hại lớn cho người dân.

Trước đó, các đối tác bảo hiểm PVI, Bảo Việt, BIC, VBI, PTI, BSH và VNI ký thỏa thuận cùng VinFast rút ngắn thời gian phê duyệt phương án bảo hiểm cho khách hàng. Người sở hữu xe VinFast sẽ được áp dụng chính sách ưu tiên của các công ty bảo hiểm, với sự cố nhỏ, chi phí dưới 10 triệu đồng, thời gian duyệt giá sửa chữa tối đa 4 giờ làm việc, tính từ thời điểm công ty bảo hiểm nhận báo giá sửa chữa từ xưởng dịch vụ VinFast.

Với các trường hợp đặc biệt, nhiều yếu tố phức tạp, VinFast và đối tác sẽ tập trung nguồn lực, rút ngắn thời gian xử lý, trung bình 48 giờ làm việc từ khi nhận báo giá sửa chữa từ xưởng dịch vụ của hãng. Ngoài ra, khi xác định tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, các công ty bảo hiểm sẽ thực hiện bảo lãnh toàn bộ chi phí bồi thường thuộc trách nhiệm theo cam kết với khách hàng.

Sáng 1/10, tập đoàn Vingroup công bố hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại bởi bão Bualoi, tập trung vào những gia đình cho người thiệt mạng do bão, nhà bị đổ sập và gia đình người có công, thương binh liệt sĩ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Tổng ngân sách hỗ trợ tối thiểu 500 tỷ đồng, có thể tăng thêm nếu mức độ thiệt hại vượt dự tính.

Hiện, VinFast sở hữu mạng lưới xưởng dịch vụ lớn nhất trong các hãng xe tại Việt Nam, hơn 300 xưởng trên toàn quốc. Dải sản phẩm thuần điện của hãng xe điện Việt Nam trải dài từ phân khúc cỡ nhỏ (VF 3), đến cỡ lớn nhất (VF 9).

Quang Anh