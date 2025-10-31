VinFast hỗ trợ chủ xe bị ngập lụt tại miền Trung

Chủ xe VinFast tại Huế và Đà Nẵng được hãng hỗ trợ cứu hộ, sửa chữa và khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai, từ ngày 29/10.

Chương trình hỗ trợ được VinFast áp dụng cho chủ sở hữu xe xăng, xe điện của hãng tại khu vực Huế và Đà Nẵng, bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua.

Cụ thể, hãng áp dụng chính sách hỗ trợ cứu hộ, ưu tiên điều phối dịch vụ cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Nếu cứu hộ của VinFast chưa kịp điều xe tới, hãng sẽ hỗ trợ chủ xe thanh toán chi phí gọi cứu hộ bên ngoài, trừ trường hợp kéo xe lệch vùng cần có điều phối từ tổng đài của hãng. Chương trình này được hãng áp dụng từ 29/10 đến 1/11.

Kỹ thuật viên VinFast kiểm tra xe tại xưởng dịch vụ chính hãng. Ảnh: VinFast

Ngoài ra, VinFast hỗ trợ người dùng sửa chữa xe bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, áp dụng cho cả xe xăng và xe điện. Với chủ xe không có bảo hiểm vật chất, hãng hỗ trợ 30% chi phí phụ tùng thay thế, đại lý có thể hỗ trợ 10% trên tổng hoá đơn, tuỳ tình trạng thực tế. Với chủ xe có bảo hiểm vật chất, hãng hỗ trợ phí miễn thường bảo hiểm (500.000 đồng một vụ), đồng thời phối hợp đơn vị bảo hiểm đẩy nhanh thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý. Chương trình này áp dụng từ 29/10 đến hết 30/11.

Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp người dùng, VinFast sẽ xem xét hỗ trợ một phần thiệt hại thực tế cho các xưởng dịch vụ, đại lý chính hãng không có bảo hiểm tài sản tại Đà Nẵng và Huế, hỗ trợ hệ thống phân phối nhanh chóng trở lại hoạt động.

Trước đó, VinFast từng hỗ trợ các chủ xe bị ảnh hưởng do mưa bão, thiên tai tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, không phân biệt xe xăng hay xe điện. Trong đợt bão Bualoi đầu tháng 10, hãng miễn phí kiểm tra xe ngập nước, hỗ trợ tiền miễn thường bảo hiểm cho các chủ xe tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Giữa tháng 10, hãng cũng hỗ trợ 40% chi phí thay thế phụ tùng, áp dụng cho chủ xe bị ảnh hưởng mưa bão tại Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Quang Anh