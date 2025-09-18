VinFast đặt mục tiêu bán 1,5 triệu xe máy điện năm 2026

Thông qua hơn 600 nhà phân phối, VinFast đặt mục tiêu sẽ bán 1,5 triệu xe máy điện trong năm 2026, tương đương 50% doanh số toàn thị trường xe hai bánh Việt Nam.

Mục tiêu trên được VinFast đưa ra trong buổi gặp hơn 600 nhà phân phối của hãng, đồng thời nhận sự "hưởng ứng, nhất trí cao" tại sự kiện. Con số 1,5 triệu xe máy điện tương đương khoảng 50% doanh số thị trường xe máy cả nước, bao gồm cả xăng lẫn điện.

Hơn 600 nhà phân phối xe máy điện VinFast trên toàn quốc đã thống nhất đặt mục tiêu kinh doanh năm 2026 là 1,5 triệu xe. Ảnh: VinFast

Đại diện hãng này lý giải, tính khả thi của mục tiêu trên đến từ loạt chính sách đang được VinFast triển khai toàn quốc. Cụ thể, người mua xe VinFast hiện được giảm 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ. 90% giá xe còn lại sẽ được hỗ trợ vay trả góp toàn bộ nếu vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform. Nếu mua xe cá nhân, hãng đưa mức vay đến 80%, người dùng sẽ bỏ 10% đối ứng ban đầu. Các khoản vay này được thực hiện qua các ngân hàng, tổ chức tài chính phối hợp với VinFast.

Về sản phẩm, VinFast ra mắt các dòng xe máy điện có thể đổi pin, đang triển khai hệ thống trạm đổi pin với quy mô gấp 4 lần hệ thống trạm xăng, dầu toàn quốc. Mục tiêu 150.000 trạm đổi pin này được hãng dự kiến hoàn tất cuối năm 2026. Ngoài ra, chủ xe máy điện VinFast sẽ được sạc miễn phí tại trạm công cộng của V-Green trên toàn quốc, đến ngày 31/5/2027.

Về bảo hành, các dòng xe máy điện dùng pin LFP của VinFast có thời hạn đến 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, gấp đôi một số hãng xe máy xăng, xe máy điện khác trên thị trường.

Đại diện các nhà phân phối xe máy điện VinFast thăm quan nhà máy tại Hải Phòng hôm 15/9. Ảnh: VinFast

Theo hãng, nhờ loạt chính sách này, hệ thống đại lý đã ghi nhận những phản hồi tích cực từ thị trường. Đến hết tháng 9, VinFast có mạng lưới khoảng 600 điểm bán và 400 điểm sửa chữa, bảo dưỡng trên toàn quốc, thuộc top 2 hãng xe hai bánh có độ phủ lớn nhất Việt Nam.

Xe máy điện VinFast Feliz phiên bản 2 pin, gồm một viên có thể tháo rời. Ảnh: Tuấn Vũ

Ông Hoàng Hà, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing xe máy điện VinFast cho biết, hãng cam kết đồng hành người tiêu dùng, đối tác, nhà phân phối trong quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. "Với dải sản phẩm đa dạng, mạng lưới phát triển nhanh và đồng bộ, chúng tôi tự tin có thể đạt doanh số 1,5 triệu xe bán ra trong năm 2026", ông nói.

Theo công bố của hãng, sau 9 tháng đầu năm, VinFast trở thành hãng xe hai bánh chiếm thị phần lớn thứ 2 toàn ngành, động lực chính đến từ xu hướng chuyển từ xe xăng sang xe điện của người dùng. "Tại một số địa phương, VinFast trở thành hãng xe hai bánh được ưa chuộng nhất, minh chứng cho sự thay đổi thị hiếu, nhận thức của người dùng về chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông", đại diện hãng nói.

Quang Anh