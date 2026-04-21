VinFast dẫn đầu thị phần ôtô điện tại Philippines

Doanh số hãng xe điện Việt Nam vượt qua Tesla, Toyota trong mảng xe thuần điện, chiếm lĩnh hơn một nửa thị phần tại Phillipines trong ba tháng đầu năm.

Song song việc dẫn đầu thị trường nội địa, hãng xe điện Việt Nam lần đầu thiết lập kỷ lục doanh số tại Philippines ở mảng xe thuần điện (EV).

Theo báo cáo bán hàng quý I của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Philippines (CAMPI) và Hiệp hội các nhà sản xuất xe tải (TMA), VinFast bàn giao 1.171 ôtô điện các loại ở thị trường này. Thành tích trên giúp hãng xe điện Việt Nam vươn lên dẫn đầu, chiếm hơn 51% tổng doanh số xe điện trong các thương hiệu thuộc CAMPI và TMA. Quý I, thị trường Philippines tiêu thụ 2.289 ôtô điện các loại.

VinFast VF 6 trên đường phố Philippines. Ảnh: VinFast Philippines

Tesla là thương hiệu đứng thứ hai sau VinFast với doanh số 469 xe, tiếp theo là Omoda & Jaecoo với 213 xe bàn giao. Trong quý đầu năm 2026, doanh số xe điện của Toyota đứng thứ 7 ở thị trường này với 55 chiếc bàn giao. Báo cáo từ TheAutoPH cho rằng, những biến động của thị trường xăng, dầu truyền thống khiến người dùng Philippines quan tâm nhiều hơn đến các dòng xe thuần điện.

Doanh số xe điện quý I ở nước này tăng 122,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 3, toàn thị trường Philippines tiêu thụ 1.787 ôtô điện các loại, mức tăng gần 500% so với tháng trước. VinFast tận dụng tốt xu hướng này, nhanh chóng tiếp cận người dùng bằng loạt sản phẩm phủ kín nhiều phân khúc, bao gồm: VF3, VF 5, VF 6, VF 7 và dòng SUV cỡ lớn VF 9.

Các mẫu xe điện VinFast trên đường phố Philippines. Ảnh: VinFast

Các chuyên gia cho rằng, thiết kế các dòng xe VinFast phù hợp thị hiếu người dùng Philippines, đi kèm ưu đãi giá bán, chính sách thuê pin linh hoạt, hỗ trợ người dùng giảm chi phí sở hữu ban đầu.

Tại thị trường trong nước, VinFast tiếp tục dẫn đầu doanh số toàn ngành, ghi nhận lượng xe bàn giao đạt 53.684 chiếc, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 3, hãng này bàn giao 27.609 ôtô điện các loại, đồng thời đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ôtô điện trong năm nay.

Quang Anh