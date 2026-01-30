VinFast công bố loạt xe máy điện phân khúc mới

VinFast dự kiến ra mắt thêm 7 dòng xe máy điện hoàn toàn mới, quy hoạch lại các phân khúc của hãng gồm phổ thông, cao cấp và thể thao, hôm 30/1.

Ngoài các dòng xe đang kinh doanh, VinFast mở ra hai phân khúc mới gồm 7 mẫu xe. Trong đó dòng Cao cấp dự kiến ra mắt trong quý 4 và dòng Thể thao ra mắt quý 2/2027.

VinFast Rasad mang phong cách maxi-scooter. Ảnh: VinFast

Dòng Cao cấp của VinFast sẽ có ba mẫu xe, gồm Rasad, Sadie và Saxil, hướng đến nhóm khách có nhu cầu cao về thẩm mỹ và trải nghiệm công nghệ. Hãng định vị đây sẽ là phân khúc đại diện cho sự vượt trội về công năng, thiết kế trên thị trường xe máy điện tương lai.

Rasad mang vẻ nam tính, nhiều góc cạnh, có đặc trưng của dòng scooter cỡ lớn (maxi-scooter) hướng tới trải nghiệm vận hành thoải mái đường dài. Xe dự kiến lắp động cơ đặt giữa (center), công suất tối đa 7.100 W, tốc độ cao nhất 100 km/h.

Thiết kế dòng xe máy điện Sadie mới. Ảnh: VinFast

Sadie và Saxil mang phong cách nhẹ nhàng hơn, sử dụng nhiều đường nét bo tròn. Điểm nhấn ở cụm đèn chiếu sáng thiết kế hình kim cương. Hai mẫu xe này dự kiến lắp động cơ đặt giữa, công suất tối đa 4.500 W, tốc độ cao nhất 80 km/h.

Dòng Thể thao được VinFast quy hoạch gồm 4 mẫu xe, thiết kế lần lượt theo các phong cách naked-bike, cruiser, supersport. Đây là phân khúc có công suất lớn nhất của hãng. Hai mẫu naked-bike có tên gọi Subab và Surad hướng đến nhu cầu sử dụng hàng ngày, tay lái cao và yên xe thoải mái.

VinFast Sudub mang phong cách cruiser hiện đại. Ảnh: VinFast

Mẫu cruiser Sudub mang thiết kế phóng khoáng hơn, cụm đèn chiếu sáng và đầu xe góc cạnh. Trục cơ sở dài và tay lái cao hơn yên xe là yếu tố được hãng kỳ vọng mang đến trải nghiệm lái trên đường dài thoải mái. Mẫu supersport Sulad hướng đến những tín đồ tốc độ, thiết kế tối ưu thẩm mỹ và tính khí động học cao.

VinFast chưa công bố chi tiết mức công suất của từng dòng xe này, nhưng hứa hẹn loại động cơ điện trang bị sẽ có công suất tối đa 50.000 W, tương đương các dòng môtô xăng dung tích 600 cc, tốc độ tối đa có thể đạt 130 km/h. Bộ pin cũng được thiết kế đặc biệt nhằm tối ưu quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy.

Ngoài hai phân khúc trên, hãng vẫn duy trì dòng xe máy điện phổ thông với số lượng sản phẩm đa dạng, gồm các mẫu đã ra mắt: Amio, ZGoo, Flazz, Evo, Evo Grand, Feliz, Feliz II, Vero X, Viper...

Mẫu supersport Sulad sẽ có công suất lớn nhất trong phân khúc Thể thao của VinFast. Ảnh: VinFast

Ông Hoàng Hà, Tổng giám đốc Xe máy điện VinFast Việt Nam cho biết, hãng quy hoạch lại dải sản phẩm nhằm tạo lợi thế riêng biệt, tái định nghĩa thị trường xe máy điện trong nước, bao gồm các dòng xe cá tính, mang đến niềm đam mê cho chủ sở hữu.

Kết thúc năm 2025, doanh số xe máy điện VinFast ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, đạt 473% so với 2024, đứng đầu thị trường trong nước. Báo cáo từ VinFast cho thấy, hãng này bán 406.453 chiếc trong 2025, tương đương mỗi ngày, có khoảng 1.115 xe máy điện VinFast đến tay người Việt.

Đầu năm nay, VinFast đã ra mắt thêm 4 mẫu xe máy điện mới, gồm 3 dòng đổi pin đầu tiên là Evo, Feliz II và Viper, cùng mẫu xe tích hợp bàn đạp dành cho học sinh Amio. Hiện, hãng này đã hoàn thành hệ thống 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, dự kiến đạt 45.000 tủ đổi pin ngay trong quý đầu năm.

Quang Anh