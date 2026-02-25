VinFast có đối tác phát triển hạ tầng sạc tại UAE

VinFast và PlusX Electric sẽ triển khai các giải pháp, hạ tầng sạc điện nhằm hỗ trợ người dùng xe điện của hãng tại UAE.

Thông qua lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU), VinFast và PlusX Electric đặt mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng sạc, tăng dịch vụ hỗ trợ người dùng và các nền tảng số tích hợp. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai các sáng kiến, tập trung đảm bảo khả năng sạc tại nhiều địa điểm khác nhau cho người dùng, như tại nhà, nơi làm việc, đội xe và hỗ trợ trên đường.

Bà Đỗ Hoài Linh, Tổng giám đốc VinFast Trung Đông (phải) và ông Chintan Sareen, Nhà sáng lập, Tổng giám đốc PlusX Electric tại buổi trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Ảnh: VinFast

Cụ thể, hai bên dự kiến triển khai các thiết bị sạc di động nhằm đáp ứng nhu cầu sạc linh hoạt trong quá trình sử dụng xe, đồng thời cung cấp dịch vụ sạc di động theo yêu cầu trong những tình huống khẩn cấp. VinFast và PlusX Electric cũng phát triển dịch vụ hỗ trợ sạc khẩn cấp, cứu hộ xe điện nhằm hỗ trợ người dùng.

PlusX Electric được kỳ vọng sẽ trở thành đối tác ưu tiên của VinFast trong việc cung cấp, lắp đặt, hỗ trợ hậu mãi với bộ sạc tại nhà và văn phòng. Với phân khúc doanh nghiệp và đội xe, hai bên sẽ nghiên cứu, triển khai các giải pháp có khả năng mở rộng như cho thuê trạm sạc nhanh DC, dịch vụ sạc di động... nhằm đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong vận hành.

Trong khuôn khổ hợp tác này, VinFast và PlusX Electric cũng thúc đẩy các sáng kiến tích hợp số nhằm đơn giản hóa quá trình chủ xe tiếp cận dịch vụ sạc, đặt lịch và theo dõi trạng thái hỗ trợ thông qua các nền tảng đối tác. Dự kiến, hai bên sẽ xem xét khả năng tích hợp các gói bảo hiểm xe điện thông qua ứng dụng PlusX, triển khai nhận diện thương hiệu VinFast trên thiết bị sạc di động PlusX Power Pods, hướng đến xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm xe điện đồng bộ.

VinFast VF 8 tại thị trường Trung Đông. Ảnh: VinFast

Bà Đỗ Hoài Linh, Tổng giám đốc VinFast Trung Đông cho biết, hãng định hướng xây dựng hệ sinh thái xe điện dài hạn và toàn diện tại UAE, bao gồm hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ. "Thông qua MoU với PlusX Electric, đối tác được DEWA (Cơ quan Điện và Nước Dubai) phê chuẩn và am hiểu môi trường vận hành tại địa phương, chúng tôi đang củng cố nền tảng hỗ trợ cho quá trình phổ cập xe điện, bằng việc mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp sạc linh hoạt, dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp và các điểm chạm số tích hợp", bà nói. "Hợp tác này sẽ góp phần giúp việc chuyển đổi sang xe điện trở nên thuận tiện, tin cậy và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng tại Trung Đông".

Ông Chintan Sareen, Nhà sáng lập, Tổng giám đốc PlusX Electric cho rằng, tốc độ phổ cập xe điện sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn khi người dùng tin tưởng các giải pháp sạc và dịch vụ hỗ trợ. "Với kinh nghiệm triển khai cung cấp, lắp đặt bộ sạc, vận hành dịch vụ sạc di động và hỗ trợ đội xe tại UAE, PlusX Electric kỳ vọng cùng VinFast mang tới những giải pháp thực tiễn, linh hoạt và có khả năng mở rộng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành di chuyển điện trong khu vực", ông nói.

Tại thị trường Trung Đông, VinFast đang từng bước mở rộng hiện diện thông qua các quan hệ hợp tác chiến lược, tăng năng lực hậu mãi và phát triển hạ tầng hỗ trợ xe điện. Việc ký hợp tác PlusX Electric là bước đi tiếp theo của hãng xe điện Việt Nam trong chiến lược phát triển các giải pháp di chuyển bền vững, hướng đến tương lai xanh tại thị trường UAE.

Quang Anh