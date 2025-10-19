VinFast có đối tác mới tại châu Âu

VinFast ký hợp tác nhà phân phối Loret Group, hướng đến mở rộng mạng lưới bán hàng và tối ưu hiệu quả vận hành, hôm 16/10.

Thông qua hợp tác với Loret Group, VinFast sẽ có mặt những vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối tại châu Âu. Hiện, VinFast đã bàn giao xe cho Loret Group, chuẩn bị cho mùa bán hàng cao điểm cuối năm.

Thỏa thuận phân phối này có hiệu lực 5 năm. Trong năm nay, Loret Group sẽ tập trung kinh doanh hai dòng xe VF 6 và VF 8, dự kiến sẽ mở rộng danh mục sản phẩm trong thời gian tới. Theo VinFast, sản lượng phân phối sẽ điều chỉnh linh hoạt theo hiệu quả kinh doanh thực tế, mục tiêu tăng trưởng doanh số ở mức 100% vào năm 2026.

VinFast VF 6 tại thị trường châu Âu. Ảnh: VinFast

Về phía đối tác phân phối, VinFast cam kết áp dụng chính sách giá cạnh tranh, hỗ trợ chi phí marketing và các chương trình đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, nâng năng lực đội ngũ nhân sự. Với người dùng, hãng xe điện Việt Nam triển khai các ưu đãi bán hàng, chính sách hậu mãi và tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast.

"Với vai trò nhà phân phối chiến lược, chúng tôi sẽ thiết lập mạng lưới bán hàng vững chắc, hỗ trợ đại lý đưa đến tay người dùng những dòng xe không phát thải, vận hành êm ái, góp phần nâng tầm cuộc sống tại những nơi VinFast hoạt động", ông Denis Lesueur, Chủ tịch kiêm CEO Loret Group nói.

Bà Lê Ngọc Chi, Tổng giám đốc VinFast châu Âu cho biết, Loret Group là nhà phân phối chủ lực của hãng tại thị trường châu Âu. "Với uy tín, cơ sở hạ tầng sẵn có và sự am hiểu thị trường địa phương của đối tác, VinFast cam kết tiếp tục mở rộng tại các thị trường châu Âu, hướng đến phát triển bền vững", bà nói.

Ngoài các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, VinFast cũng đẩy mạnh sự hiện diện tại Pháp và Đức, hai thị trường ôtô hàng đầu châu Âu, với mạng lưới showroom, đại lý ngày càng mở rộng. Ngoài ra, hãng xe điện Việt Nam cũng hợp tác các đối tác hậu mãi, khai thác mạng lưới xưởng dịch vụ, trung tâm kỹ thuật chuyên biệt tại khu vực này.

Doanh số xe điện tại Liên minh châu Âu tăng gần 25% trong 8 tháng đầu năm. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), từ tháng 1 đến tháng 8/2025, lượng xe điện chạy pin (Battery Electric Vehicle - BEV) đăng ký mới tại EU tăng 24,8% so với cùng kỳ 2024, chiếm 15,8% tổng thị phần, so với mức 12,6% của năm trước. Ngược lại, doanh số xe xăng và diesel lần lượt giảm 19,7% và 25,7%.

Quang Anh