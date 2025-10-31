VinFast có 24 đại lý ở Ấn Độ

VinFast Ấn Độ vận hành 24 tại lý ở nhiều thành phố lớn, hướng đến mục tiêu có 35 đại lý, nhà phân phối trong năm nay, hôm 31/10.

Các showroom VinFast tại Ấn Độ được đặt ở các khu vực trọng điểm, thành phố lớn nhằm tăng khả năng tiếp cận người dùng. Mỗi đại lý đều tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu của hãng, bao gồm nhận diện thương hiệu, khu vực trưng bày các dòng xe điện và tạo trải nghiệm tương tác người dùng.

Cụ thể, 24 đại lý VinFast Ấn Độ đi vào hoạt động đặt ở các thành phố: Delhi, Gurugram, Noida, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Kolkata, Ahmedabad, Hyderabad, Surat, Pune, Vijayawada, Visakhapatnam, Nagpur, Agra, Ludhiana, Jaipur, Kochi, Bhubaneswar, Baroda và Rajkot. Sự hiện diện của các đại lý ở các khu vực trên sẽ củng cố hình ảnh, tăng sự hiện diện của hãng xe điện Việt Nam tại thị trường Ấn Độ.

Ông Tapan Ghosh (phải), Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ và ông Santosh Dhone, chủ đầu tư đại lý VinFast Hadapsar & Baner tại Pune. Ảnh: VinFast

Ông Tapan Ghosh, Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ cho biết, nhu cầu về di chuyển bền vững của người Ấn Độ là động lực giúp hãng nhanh chóng tăng độ phủ, đưa vào hoạt động các phòng trưng bày trên toàn quốc. "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác đại lý để giúp sản phẩm, dịch vụ VinFast đến gần hơn với người dùng trên khắp Ấn Độ", ông nói. "Mục tiêu của VinFast không chỉ bán xe, mà sẽ mang đến hành trình truyền cảm hứng, đặt khách hàng là trọng tâm trên cơ sở bền vững và đổi mới".

Tại Ấn Độ, VinFast đã ra mắt hai mẫu SUV điện VF 6 và VF 7, đồng thời xây dựng hệ sinh thái tích hợp bán lẻ, sạc điện và hậu mãi. Hãng xe điện Việt Nam cũng hợp tác RoadGrid, myTVS, Castrol India, Global Assure để tạo mạng lưới sạc điện và dịch vụ hậu mãi hỗ trợ người dùng.

Trong đó, nhà máy VinFast Ấn Độ (Thoothukudi, bang Tamil Nadu) sẽ là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển tương lai. Nhà máy có diện tích 160 ha, giai đoạn đầu sẽ lắp ráp VF 6 và VF 7, công suất 50.000 xe mỗi năm, có thể mở rộng đến 150.000 xe. Khi đạt hết công suất, nhà máy này dự kiến tạo việc làm cho khoảng 3.000 – 3.500 lao động và hàng nghìn việc làm trong chuỗi cung ứng.

Trong năm nay, VinFast đặt mục tiêu có 35 đại lý tại Ấn Độ, hoạt động trước tháng 12. Hiện, VinFast đã có mặt ở các thị trường trọng điểm toàn cầu như Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Quang Anh