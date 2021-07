VinFast bắt đầu hoạt động tại Bắc Mỹ và châu Âu

Hãng xe Việt đã đưa các chi nhánh tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan vào hoạt động từ ngày 12/7, chuẩn bị ra mắt thị trường.

Đây là 5 thị trường trọng điểm nằm trong kế hoạch mở rộng kinh doanh của VinFast ngay từ những ngày đầu, với mục tiêu trở thành hãng ôtô điện thông minh trên toàn cầu. Hơn một năm qua, hãng đã hoàn thiện bộ máy, thiết lập nền tảng kinh doanh ở những quốc gia này.

Bên cạnh đội ngũ quản lý cấp cao người Việt, VinFast thu hút nhiều chuyên gia ôtô và kinh doanh từ Tesla, BMW, Porsche, Toyota, Nissan tham gia hoàn thiện hệ thống, mở rộng mạng lưới đối tác.

Ôtô điện VF e35. Ảnh: VinFast

Bước đầu, hãng tập trung vào Pháp, Đức và Hà Lan trước khi mở rộng ra các nước khác tại châu Âu. Mỗi thị trường sẽ có một kế hoạch kinh doanh riêng để tiếp cận. Bản thân các sản phẩm cũng được tuỳ biến về thiết kế, tính năng để phù hợp với nhu cầu của khách cũng như điều kiện vận hành tự nhiên.

Với việc đi vào hoạt động từ bây giờ, VinFast sẽ có hơn nửa năm để chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho việc mở bán sản phẩm. Cụ thể, hai mẫu VF e35 và VF e36 sẽ bán ra trên toàn cầu từ tháng 3/2022.

Tiếp cận bằng xe điện là lựa chọn thức thời của hãng xe Việt. Bà Thái Thị Thanh Hải, Tổng giám đốc VinFast toàn cầu cho rằng việc châu Âu và Bắc Mỹ công bố lộ trình cấm bán ôtô xăng, dầu là cơ hội lớn để VinFast chinh phục các thị trường này.

Ngay cả nhiều hãng ôtô truyền thống trên thế giới cũng mới chỉ bắt đầu bước vào con đường xe điện vài năm gần đây, bởi vậy khoảng cách giữa các hãng lâu đời và start-up trong mảng xe điện là không rõ ràng. Nếu một hãng mới nhưng tiềm lực tài chính, công nghệ mạnh hoàn toàn có thể chiến thắng các "ông lớn". Tesla là một minh chứng.

Jeremy Snyder, với hơn 10 năm là quản lý cấp cao tại Tesla và hiện là giám đốc phát triển thị trường của VinFast tại Mỹ cho biết: "Chúng tôi tự tin VinFast có thể cạnh tranh sòng phẳng với những thương hiệu hàng đầu tại Mỹ hiện nay". Trong khi đó, bà Hải cũng khẳng định ngoài chất lượng sản phẩm, chính sách bán hàng thì "dịch vụ hậu mãi theo phong cách Á Đông" cũng là một yếu tố mới lạ để khách hàng đón nhận VinFast.

Hai sản phẩm "chào sân" VF e35 và VF e36 là những mẫu crossover, SUV điện cỡ trung và lớn, trang bị nhiều tiện ích, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của NHTSA (Cục an toàn giao thông quốc gia Mỹ) và Euro NCAP. Cả hai sẽ tích hợp các tính năng ADAS (hỗ trợ lái tự động) và Smart Service (hệ thống thông tin giải trí thông minh) do VinFast cùng các đối tác nghiên cứu và phát triển.

Hai mẫu xe này cũng vẫn thừa hưởng thành quả của sự hợp tác giữa VinFast và các tên tuổi trong ngành công nghệ và công nghiệp bốn bánh như Pininfarina, ZF, Durr, Bosch, ABB, Faurecia, Dassault, Google.

Nhân dịp này, VinFast chính thức công bố sự kiện VinFast EV Day 2021 sẽ được tổ chức vào tháng 10 để giới thiệu danh mục sản phẩm ôtô điện hoàn thiện ở tất cả phân khúc. Trước đó, mẫu ôtô điện đầu tiên của VinFast là VF e34 đã lập kỷ lục tại thị trường Việt Nam khi nhận được hơn 25.000 đơn đặt cọc chỉ sau một thời gian ngắn mở bán.

Mỹ Anh