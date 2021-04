Lộ diện VF e35 - ôtô điện thứ hai của VinFast

Website VinFast Mỹ công bố những hình ảnh đầu tiên về thiết kế VF e35, mẫu SUV phong cách coupe, động cơ điện công suất 402 mã lực.

VF e35 là tên gọi chính thức của mẫu concept VF32 đã giới thiệu trước đây. Hãng xe Việt sẽ đặt tên VF e34 tới e36 cho ba chiếc SUV VF31, 32, 33. Theo kế hoạch ban đầu, mẫu SUV điện thứ hai của hãng sẽ nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 9 tới, bàn giao xe từ tháng 2/2022, còn tại Mỹ, Canada và châu Âu sẽ nhận đặt hàng từ tháng 11, bàn giao xe từ tháng 6/2022. Tuy vậy, hãng có thể đẩy sớm thời gian nhận đặt hàng lên vài tháng sau khi nhận phản hồi tốt từ mẫu e34.

Lộ diện VinFast e35 - SUV chạy điện thứ 2 của hãng xe Việt Thiết kế nội, ngoại thất VF e35. Nguồn: VinFast

VF e35 được thiết kế bởi Pininfarina (Italy). Phiên bản tại Mỹ chạy điện hoàn toàn, vì thế không có lưới tản nhiệt truyền thống. Pin được lắp đặt dưới sàn xe, cung cấp điện năng cho hai động cơ đặt ở hai trục với tổng công suất 402 mã lực. Tại Việt Nam sẽ có cả bản chạy xăng.

Chiếc SUV mới như một bản thu nhỏ của Lux SA2.0 nhưng phần mái ở cột D vuốt cong hơn theo thiên hướng coupe. Đèn pha bóng đôi mỗi bên to bản, không còn dạng mắt hí như trên đàn anh Lux. Đèn hậu của xe gần như bê nguyên từ hai dòng sedan và SUV của Lux sang với dải LED vắt ngang đuôi.

Khoang lái VF e35 gợi nhiều liên tưởng đến các mẫu xe Tesla khi trung tâm đặt một màn hình thông tin, giải trí cảm ứng cỡ lớn. Phía sau vô-lăng không có đồng hồ tốc độ truyền thống. Nhiều khả năng xe sẽ dùng công nghệ hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Cần số dạng nút bấm, đèn trang trí nội thất.

Thiết kế VF e35.

VF e35 dài 4.750 mm, trục cơ sở 2.950 mm, tức ngắn hơn 190 mm so với Lux SA ở phân khúc E, nhưng trục cơ sở lại nhỉnh hơn 17 mm. Như vậy, phần đầu xe và cốp phía sau sẽ khá ngắn.

So với chiếc SUV hạng D như Hyundai Santa Fe với chiều dài 4.770 mm, trục cơ sở 2.765 mm, VinFast VF32 ngắn hơn đối thủ 20 mm tổng thể nhưng trục cơ sở hơn 185 mm.

Bản tiêu chuẩn ở thị trường Việt sẽ chỉ gắn một môtơ công suất 150 kW (201 mã lực) và sức kéo 320 Nm ở bản tiêu chuẩn. Trong khi bản cao cấp là hai môtơ, công suất 300 kW (402 mã lực), mô-men xoắn 640 Nm. Bộ pin dung lượng 90 kWh, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Hãng công bố quãng đường di chuyển mỗi khi sạc đầy là 504 km.

Riêng thị trường Việt Nam có thêm bản xăng, sử dụng máy 2.0 công suất 189 mã lực và sức kéo 280 Nm. Trong khi đó, máy xăng 2.4 của Santa Fe cho ra 174 mã lực và mô-men xoắn 226 Nm.

Về an toàn, hãng cho biết xe được thiết kế để hướng tới đạt tiêu chuẩn an toàn NHTSA 5 sao (Mỹ) và Euro NCAP 5 sao. Thực tế VF32 đạt được bao nhiêu sao cần chờ tới khi hãng có xe thực tế để thử nghiệm các va chạm. Trên thế giới, 3 tổ chức đánh giá độ an toàn uy tín nhất là Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), Viện nghiên cứu an toàn giao thông quốc gia Mỹ IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) và chương trình đánh giá xe mới EuroNCAP (European New Car Assessment Programme).

Chiếc SUV sở hữu tính năng tự hành cấp độ 2-3, với 30 tính năng chia làm 7 nhóm gồm: hệ thống trợ lái thông minh, kiểm soát làn thích ứng, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm đa điểm, giảm thiểu va chạm toàn diện, đỗ xe tự động thông minh và hệ thống giám sát người lái.

Thành Nhạn