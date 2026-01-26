VinFast bán hơn 1.100 xe máy điện mỗi ngày

Hãng xe Việt Nam công bố đạt doanh số kỷ lục 406.453 xe máy điện bán ra trong năm 2025, dẫn đầu thị trường trong nước, hôm 26/1.

Kết thúc năm 2025, doanh số xe máy điện VinFast ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, đạt 473% so với 2024, đứng đầu thị trường trong nước. Báo cáo từ VinFast cho thấy, hãng này bán 406.453 chiếc trong 2025, tương đương mỗi ngày, có khoảng 1.115 xe máy điện VinFast đến tay người Việt.

Evo là dòng xe máy điện bán chạy nhất của VinFast trong 2025. Ảnh: Tuấn Vũ

Trong cơ cấu sản phẩm xe điện hai bánh VinFast, Evo là mẫu bán chạy nhất, doanh số hơn 250.000 chiếc, nhờ giá bán dễ tiếp cận, có tùy chọn một hoặc 2 pin để tăng quãng đường di chuyển. VinFast cho biết, các dòng Feliz, Klara, Vento, Vero X, Theon và các mẫu xe không cần bằng lái như Motio, Zgoo, Flazz cũng đóng góp đáng kể cho tổng mức bán năm 2025.

Dải sản phẩm đa dạng bậc nhất thị trường, gồm hơn 10 mẫu ở các phân khúc, là một trong những lợi thế giúp VinFast đáp ứng nhu cầu số đông người Việt. Ngoài ra, hãng này cũng có các giải pháp linh hoạt về sạc và đổi pin, giúp gỡ bỏ tâm lý e ngại của người dùng khi chuyển từ xe xăng truyền thống sang xe điện.

Năm 2025 cũng chứng kiến VinFast mở rộng hệ thống phân phối gồm hàng trăm đại lý, nhà phân phối toàn quốc. Hiện, hãng thống kê có hơn 600 đại lý ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, đi cùng hệ thống xưởng dịch vụ, trạm sạc điện công cộng nhằm hỗ trợ người dùng. Với chính sách bán hàng, VinFast cũng là hãng đi đầu khi triển khai hàng trăm sự kiện "đổi xăng – lấy điện", tạo thuận tiện cho người dùng khi có nhu cầu chuyển sang dòng xe thân thiện môi trường.

Các mẫu xe máy điện VinFast tại một sự kiện "thu xăng – đổi điện". Ảnh: Tuấn Vũ

Ông Hoàng Hà, Tổng giám đốc Xe máy điện VinFast Việt Nam cho biết, 2025 là năm bản lề trong chuyển đổi giao thông xanh, thể hiện qua doanh số mà VinFast đạt được. Đồng thời, ông cũng dự báo lạc quan cho doanh số năm 2026, khi VinFast sẽ có những kế hoạch đột phá, hướng đến tương lai di chuyển xanh tại Việt Nam.

Bước sang đầu năm nay, VinFast ra mắt thêm 4 mẫu xe máy điện mới, gồm 3 dòng đổi pin đầu tiên là Evo, Feliz II và Viper, cùng mẫu xe tích hợp bàn đạp dành cho học sinh Amio. Hiện, hãng này đã hoàn thành hệ thống 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, dự kiến đạt 45.000 tủ đổi pin ngay trong quý đầu năm.

Về bán hàng, hãng đang triển khai chương trình ưu đãi trả góp "Mua xe 0 đồng", giảm 6% giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe), áp dụng từ 12/1 đến 12/4. Đồng thời, hạ tầng trạm sạc V-Green cũng miễn phí cho xe máy điện đến hết 31/5/2027, miễn phí đổi pin trong 6 tháng dành cho khách cá nhân, 12 tháng cho tài xế của Xanh SM Platform.

Quang Anh