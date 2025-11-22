VinFast bán gần 235.000 xe điện hai bánh

VinFast giao hơn 120.000 xe máy, xe đạp điện trong quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 234.536 xe, dẫn đầu thị trường Việt Nam.

Báo cáo doanh thu quý III của VinFast cho thấy, xe hai bánh điện tiếp tục là mảng giúp hãng này dẫn đầu, đưa Việt Nam vào top 3 thị trường xe máy điện lớn nhất thế giới. Cụ thể, VinFast giao 120.052 xe máy, xe đạp điện các loại trong quý III, tăng 535% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 73% so với quý II.

Người dân tại một sự kiện đổi xe xăng, lấy xe điện. Ảnh: Tuấn Vũ

Lũy kế 9 tháng đầu năm, hãng này bàn giao 234.536 xe hai bánh điện, mức tăng 489% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết doanh số xe hai bánh điện VinFast đến từ Việt Nam, bởi hãng chỉ kinh doanh xe đạp trợ lực điện Drgnfly tại Mỹ.

Thị trường xe máy điện Việt Nam hiện lớn thứ ba thế giới về doanh số và đứng đầu khu vực Đông Nam Á, theo Motorcycles Data. Trong đó, nhu cầu của người dân về xe máy điện tăng cao nhất, khi các mẫu xe dưới 4 kW (không cần bằng lái) tăng 89% và các dòng xe trên 4 kW (cần bằng lái) tăng đến 197%.

Theo các chuyên gia trong ngành, nhu cầu xe máy điện tăng trưởng cao thời gian qua bởi ưu thế trong chi phí sử dụng so với xe xăng. Xe máy điện tốn ít tiền để sạc hơn so với đổ xăng của xe máy truyền thống. Việc sạc xe điện có thể tại nhà hoặc hầm chung cư cũng khiến phương tiện này dễ được chấp nhận nhanh hơn ôtô điện.

Một tài xế công nghệ đăng ký đổi xe xăng sang mẫu xe điện VinFast Evo200 ở một sự kiện. Ảnh: Tuấn Vũ

Doanh số mảng xe máy điện VinFast dự kiến có đà tăng nhanh từ nay đến cuối năm, nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, hỗ trợ người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang điện, kèm loạt chương trình ưu đãi, kích cầu.

Giữa tháng 10, VinFast ra mắt dòng xe máy điện 2 pin. Cả ba mẫu xe mới, Vero X, Feliz và Feliz Lite có 1 pin cố định và 1 pin có thể tháo rời, tăng gấp đôi quãng đường di chuyển so với trước đây. Các mẫu xe này có thể cho tầm di chuyển đến 262 km sau một lần sạc đầy, viên pin rời có giá 5 triệu đồng.

Đầu tháng 11, hãng này tiếp tục ra mắt hai mẫu xe máy điện Zgoo và Flazz không cần bằng lái, hướng đến nhóm người dùng là học sinh, sinh viên. Mức giá lần lượt 14,9 và 16 triệu đồng giúp đây là dòng xe dùng pin LFP có giá rẻ nhất, trong khi các đối thủ cùng tầm giá thường trang bị ắc quy axit chì, tuổi thọ kém hơn và quãng đường di chuyển thấp hơn.

Pin đặt trong cốp xe máy điện Feliz có thể tháo rời, giúp tăng gấp đôi quãng đường di chuyển. Ảnh: Tuấn Vũ

Giữa tháng 11, VinFast tung giải thưởng có tổng trị giá 27,5 tỷ đồng cho người mua xe máy điện qua hình thức bốc thăm may mắn. Mỗi người mua xe sẽ nhận lượt quay số may mắn, tổng 1.003 giải sẽ được trao. Ngoài chương trình này, hãng xe điện Việt Nam đang triển khai ưu đãi giảm 10% giá xe, hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá xe. Các ngân hàng, đối tác tài chính của VinFast cũng hỗ trợ mức vay đến 90% giá xe, giúp người dùng có thể nhận xe từ 0 đồng vốn đối ứng. Các trạm sạc xe điện của V-Green cũng mở miễn phí cho người dùng đến 31/5/2027.

Mới đây, Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội lên lộ trình cấm xe máy dùng động cơ đốt trong (ICE) từ tháng 7/2026. TP HCM cũng có kế hoạch hạn chế xe máy ICE, ưu tiên các loại phương tiện không phát thải. Trước thông tin này, ngoài VinFast, nhiều hãng xe hai bánh điện tăng các chương trình khuyến mãi để kích cầu, như giảm giá, tặng phụ kiện, hỗ trợ đổi xe xăng lấy xe điện...

Quang Anh