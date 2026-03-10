VinFast bán gần 10.000 ôtô điện tháng 2

VinFast bàn giao 9.903 ôtô các loại trong tháng nghỉ Tết Nguyên đán, tiếp tục dẫn đầu thị trường Việt Nam 17 tháng liên tiếp.

Trong cơ cấu doanh số tháng 2 của VinFast, VF 3 tiếp tục là mẫu bán chạy nhất, doanh số 2.274 chiếc, đồng thời là mẫu xe dẫn đầu doanh số thị trường ôtô Việt Nam. Theo sau VF 3 lần lượt là Limo Green, VF 5, VF MPV 7 và VF 6, lượng bán các mẫu này đều vượt mốc 1.000 xe một tháng.

VF 3 dẫn đầu doanh số của VinFast trong tháng 2. Ảnh: VinFast

Cụ thể, Limo Green đạt doanh số 1.808 xe. VF MPV 7 ghi nhận 1.165 xe trong tháng đầu bán ra thị trường. VF 5 doanh số 1.601 chiếc. Bộ đôi VF 6 và VF 7 dẫn đầu phân khúc, doanh số lần lượt 1.042 và 807 chiếc bàn giao đến tay người dùng. Các dòng xe còn lại như VF 8, VF 9, Minio Green, EC Van... được hãng ghi nhận doanh số khả quan, đóng góp vào thành tích bán chạy nhất thị trường của VinFast.

Bộ đôi VF MPV 7 tại nhà máy VinFast. Ảnh: VinFast

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh ôtô VinFast toàn cầu cho biết, việc đạt doanh số gần 10.000 xe trong tháng có kỳ nghỉ dài nhất năm, cho thấy sự phù hợp của các dòng xe điện VinFast với nhu cầu người dùng. "Đây là màn ‘chạy đà’ để VinFast bứt tốc mạnh mẽ hơn trong những tháng tiếp theo, khi xe điện dần trở thành lựa chọn tất yếu của nhiều người dùng", bà nói.

VF 5 là dòng xe bán chạy thứ hai của VinFast tại Việt Nam. Ảnh: VinFast

Hiện, VinFast áp dụng chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Hãng cũng áp dụng các ưu đãi mua xe như trả góp 0 đồng vốn đối ứng, ưu đãi 6-10% giá niêm yết tùy dòng xe, bảo hành 10 năm cho xe và pin.

Quang Anh