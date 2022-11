Vinamilk nhận hai giải thưởng quốc tế về phát triển bền vững

Hà NộiGiải thưởng "Doanh nghiệp dẫn đầu CSR và ESG" và "Doanh nghiệp CSR Việt Nam xuất sắc" vừa được trao cho Vinamilk tại Hội nghị toàn cầu về phát triển bền vững.

Hội nghị CSR và ESG toàn cầu (Global CSR & ESG Summit and Awards 2022) diễn ra hôm 3/11 là một trong những sự kiện có quy mô thế giới về phát triển bền vững. Năm thứ 14 tổ chức đánh dấu lần đầu tiên hội nghị này đến với Việt Nam. Hơn 200 khách mời và hơn 25 diễn giả là những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng đến từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức, các doanh nghiệp từ nhiều quốc gia trên thế giới có mặt tại Hà Nội.

Với chủ đề "Beyond Net Zero & ESG" (Net Zero, ESG và hơn thế nữa), hội nghị là diễn đàn để các bên nêu ra vấn đề, thách thức, từ đó thảo luận và khám phá các chiến lược ESG và CSR tiêu biểu, cùng nhiều giải pháp và công nghệ thân thiện với môi trường.

Trong các hạng mục của Giải thưởng CSR & ESG toàn cầu 2022, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục lớn: "Doanh nghiệp dẫn đầu CSR và ESG" - (Thứ hạng Vàng) và "Doanh nghiệp CSR xuất sắc/tiêu biểu của Việt Nam" (Thứ hạng Bạch Kim). Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk cũng được lựa chọn để trình bày tại hội nghị như một điển hình về sáng kiến phát triển bền vững toàn cầu.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Giám đốc Điều hành Phát triển vùng nguyên liệu của Vinamilk (phải) nhận giải thưởng. Ảnh: Tùng Đinh

Ra mắt từ năm 2021, mô hình trang trại sinh thái Green farm của Vinamilk ứng dụng rõ nét tư duy về kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp tái sinh, áp dụng công nghệ để giảm thiểu tác động môi trường, tái tạo tài nguyên, giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái. Đây cũng là nội dung nổi bật nhận được đánh giá cao của Hội đồng giải thưởng ESG và CSR toàn cầu 2022, với giải Vàng trong hạng mục giải thưởng "Doanh nghiệp dẫn đầu CSR và ESG 2022".

Chia sẻ về lộ trình của doanh nghiệp triển khai Vinamilk Green Farm, ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Marketing ngành hàng của Vinamilk cho biết, mô hình xây dựng dựa trên ba khía cạnh chủ đạo, hướng tới xây dựng ngành chăn nuôi bò sữa bền vững. Thứ nhất là chọn lọc đầu vào kĩ lưỡng. Ba trang trại Vinamilk Green Farm đặt tại Tây Ninh, Quảng Nam và Thanh Hóa, nằm trong hệ thống 13 trang trại tại Việt Nam, được xây dựng trên cơ sở hiện đại nhất và đạt chuẩn Global G.A.P.

Các trang trại đặt ở vị trí chiến lược, kết nối khoa học với nhà máy hiện đại nhất của Vinamilk để đảm bảo chất lượng sữa tươi nguyên liệu trong quá trình vận chuyển. Giống bò sữa nhập khẩu từ Mỹ, Australia, New Zealand, thuần chủng 100% và có nguồn thức ăn của đàn bò sữa đạt chuẩn Global G.A.P 100%.

Tiêu chí thứ hai là thực hành nông nghiệp tái tạo. Các trang trại Vinamilk Green Farm đều thực hiện canh tác theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu và ứng dụng vòng tuần hoàn tái tạo đất để quản lý tài nguyên. 100% các trang trại sử dụng năng lượng tái tạo. Hệ thống xử lý chất thải hiện đại cùng công nghệ biogas giúp giảm thiểu đáng kể lượng phát thải CO2, chuyển hóa chất thải thành các tài nguyên. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ carbon nguyên tử hữu cơ làm giảm phát thải khí methane và mùi trong chăn nuôi.

Trang trại sinh thái Green farm của Vinamilk. Ảnh: Vinamilk

Vinamilk đặc biệt chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp bền vững. Yếu tố phúc lợi động vật được Vinamilk ưu tiên và tuyệt đối không sử dụng hoóc môn tăng trưởng trong chăn nuôi. Các nhà máy sản xuất sản phẩm Sữa tươi 100% Vinamilk Green Farm đều đạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế, có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo 100% nước thải được xử lý đạt chuẩn trước khi ra môi trường. Đồng thời, các trang trại đều đang được triển khai áp dụng và đánh giá xác thực PAS 2060 về quản lý phát thải và trung hòa khí nhà kính.

Mô hình này cũng tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương, qua đó, nâng cao trình độ lao động nhờ đào tạo phát triển và được tiếp cận với các kĩ thuật, công nghệ hiện đại.

Các trang trại Vinamilk Green Farm còn đóng vai trò là hạt nhân phát triển kinh tế địa phương, thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Vinamilk thực hiện mô hình liên kết với hộ nông dân, thu mua bắp – cỏ để làm thức ăn cho bò sữa và đồng thời hỗ trợ nguồn phân bón hữu cơ, góp phần cải thiện thu nhập cho các hộ nông dân trong khu vực.

"Với Green Farm, Vinamilk một lần nữa khẳng định về cam kết phát triển bền vững thông qua kinh doanh có trách nhiệm, quan tâm, chú trọng tới môi trường và cộng đồng, các bên liên quan. Đặc biệt với người tiêu dùng, Vinamilk không chỉ giúp họ cảm thấy tốt hơn vì sử dụng những sản phẩm chất lượng cao, mà còn bởi họ đang góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm", ông Trần Minh Hoàng nói.

Ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Marketing ngành hàng của Vinamilk chia sẻ về mô hình Green Farm tại sự kiện. Ảnh: Vinamilk

Bên cạnh đó, Vinamilk cũng được vinh danh trong hạng mục Doanh nghiệp CSR tiêu biểu nhất Việt Nam 2022 cho những hoạt động vì cộng đồng xuyên suốt, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh. Trong 2 năm qua, Vinamilk đã đóng góp hơn 100 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống dịch của Chính phủ, đóng góp vào Quỹ Vaccine, tiếp sức các lực lượng y tế tuyến đầu, hỗ trợ cộng đồng và chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong dịch Covid-19.

Chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam của Vinamilk tiếp tục trao những hộp sữa bổ dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong hành trình 15 năm của mình, chăm sóc dinh dưỡng cho hơn 500.000 trẻ em Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Geoffrey Williams, thành viên hội đồng thẩm định cho biết tiêu chí đánh giá giải thưởng dựa trên tính hiệu quả về môi trường, xã hội, quản trị, thông qua các chương trình và hoạt động cộng đồng, vì môi trường của doanh nghiệp, tổ chức, cũng như chính sách và cách thức triển khai. Hội đồng sẽ đánh giá tác động, tầm ảnh hưởng của những chương trình này tới các bên liên quan, như người lao động, cộng đồng, môi trường, nhà đầu tư...

Ông Geoffrey Williams nhận định mô hình trang trại sinh thái Vinamilk Green farm đột phá và đã tiếp cận, lan toả sâu rộng tới cộng đồng. "Những chương trình của Vinamilk đổi mới, có sự cải tiến liên tục từ năm ngày qua năm khác, được xây dựng và quản lý một cách bài bản. Công ty cũng minh bạch trong việc công bố các thông tin về tác động của chương trình, tầm ảnh hưởng và lợi ích tới các bên liên quan...", vị giáo sư nhận định.

Phiên tọa đàm về xây dựng chỗi cung ứng bền vững và dẻo dai. Ảnh: Vinamilk

ESG là cụm từ viết tắt gồm E-Environmental (môi trường); S-Social (xã hội) và G-Governance (quản trị doanh nghiệp), là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã cam kết mục tiêu "Net Zero" (Phát thải ròng bằng 0) vào năm 2050 tại COP26. Đây là mục tiêu thách thức, nhưng cũng là động lực để các doanh nghiệp tập trung xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho riêng mình, thúc đẩy các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị - ESG.

Phong Vân