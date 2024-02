VinaCapital: Xuất khẩu Việt Nam trên đà tăng nhanh

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tăng giúp xuất khẩu của Việt Nam được dự báo tiếp tục đà tăng trưởng, theo VinaCapital.

Năm ngoái, xuất khẩu Việt Nam lần đầu ghi nhận tăng trưởng âm kể từ cuộc Khủng hoảng tài chính toàn cầu. Dù vậy, hoạt động này đã bắt đầu hồi phục, theo báo cáo mới nhất của VinaCapital. Trong tháng 1, xuất khẩu tiếp tục đà tăng của quý IV/2023, ước đạt gần 33,6 tỷ USD (tăng 42%).

"Đây là mức tăng rất ấn tượng", Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường VinaCapital Michael Kokalari nói, dù cho biết mốc so sánh là thấp khi xuất khẩu của Việt Nam đã giảm vào đầu 2023.

Theo ông, yếu tố hỗ trợ là kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng máy tính, sản phẩm điện tử tăng gần 60%.

Thực tế, doanh thu ngành máy tính cá nhân toàn cầu đã giảm 30% vào đầu 2023, nhưng đã tăng trưởng trở lại vào cuối năm. Doanh thu điện thoại thông minh toàn cầu cũng tăng trưởng trở lại vào cuối 2023 lần đầu tiên trong 2 năm, dù sự hồi phục không rõ rệt như ở mảng máy tính. Xuất khẩu điện thoại thông minh của Việt Nam tăng 16% so với cùng kỳ trong tháng 1/2024, nhờ sự kiện mở bán mẫu điện thoại Samsung S24 mới trong tháng.

Một lý do khác giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh vào tháng 1/2024 là do tháng này có nhiều hơn 25% ngày làm việc so với tháng 1/2023 - do Tết Nguyên Đán diễn ra vào ngày 21-27 tháng 1/2023.

"Cách tính đơn giản này cho thấy xuất khẩu thực chất nên tăng 25% vào tháng 1/2024 theo cách tính dựa trên số ngày làm việc nhiều hơn, vì vậy tăng trưởng 42% của xuất khẩu trong tháng 1 ấn tượng kể cả khi tính tới thời gian nghỉ Tết", ông nói.

Quan trọng hơn, phía VinaCapital kỳ vọng sự phục hồi xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng nhanh trong những tháng tới.

Đơn vị này cho biết, do đặt quá nhiều hàng "made in Vietnam" giai đoạn Covid-19, các doanh nghiệp Mỹ đã phải cắt giảm đơn hàng năm ngoái nhằm giảm tồn kho. Tuy nhiên, xu hướng này sắp kết thúc sau đợt giảm hàng tồn kho nhanh nhất trong hơn 10 năm. Vì vậy, các đơn đặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại trong tháng 1/2024.

Điều tương tự cũng diễn ra ở Trung Quốc, khi các đơn đặt hàng mới cải thiện đáng kể trong tháng trước. VinaCapital kỳ vọng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tới nhờ sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc của kinh tế Mỹ, được thể hiện qua niềm tin của người tiêu dùng nước này đạt mức cao nhất kể từ sự bùng nổ sau khi mở cửa hậu dịch bệnh.

