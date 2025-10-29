VinaCapital: Thị trường còn nhiều cổ phiếu hấp dẫn

Nhiều cổ phiếu chưa tăng đáng kể trong năm nay dù lợi nhuận được dự báo phục hồi, tạo cơ hội đầu tư trong thời gian tới, theo VinaCapital.

Tại hội nghị nhà đầu tư thường niên ngày 28/10, bà Nguyễn Hoài Thu, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ VinaCapital, đưa ra thống kê cho thấy VN-Index đã tăng 32,9% tính từ đầu năm đến cuối tuần trước. Tuy nhiên, loại trừ các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup và Gelex, mức tăng chỉ còn 13,4%.

Công ty quản lý quỹ này cho hay bất động sản là nhóm cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất, với mức tăng 162,5% kể từ đầu năm. Tốc độ này duy trì cách biệt lớn so với nhiều nhóm ngành khác. So với tăng trưởng lợi nhuận dự phóng cả năm, giá cổ phiếu bất động sản đang tăng cao hơn 2,8 lần. Công nghiệp và chứng khoán cũng là các nhóm có tốc độ tăng giá cổ phiếu vượt trội so với thị trường.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhóm ngành có tăng trưởng lợi nhuận dự phóng năm nay đạt hai chữ số, nhưng hiệu suất của giá cổ phiếu vẫn "đứng im", thậm chí đi lùi. Chẳng hạn, ngành công nghệ được dự báo lợi nhuận cả năm tăng 18,1%, song từ đầu năm đến nay giá cổ phiếu đã sụt 24,3%.

Tương tự, lợi nhuận nhóm tiêu dùng thiết yếu dự báo có thể tăng tới 42,3% - chỉ sau các doanh nghiệp địa ốc - thực tế giá cổ phiếu mới tích lũy 4,9%.

Định giá theo chỉ số P/E (giá thị trường trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu) một số ngành đang cao hơn mức trung bình 5 năm qua, theo VinaCapital. Số này có các cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, và nguyên vật liệu. Trong khi đó, thị trường tồn tại các nhóm vẫn có định giá dưới trung bình như công nghiệp, năng lượng, bảo hiểm, tiêu dùng thiết yếu, tiện ích hay công nghệ.

"Còn nhiều cổ phiếu thực chất chưa kịp tăng cùng thị trường, đồng nghĩa vẫn còn cơ hội đầu tư những mã này trong năm 2026", bà Thu nhận xét.

Các nhóm cổ phiếu hấp dẫn được VinaCapital xem xét trên hai tiêu chí, gồm PEG và ROE. Trong đó, PEG là chỉ số được sử dụng để định giá cổ phiếu dựa trên tốc độ tăng trưởng thu nhập từ mã đó. Ngoài P/E, cần xét thêm G là tốc độ tăng trưởng EPS (Earnings Per Share, lợi nhuận trên mỗi mã) của cổ phiếu. Chỉ số này được xây dựng nhằm cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về định giá cổ phiếu, hỗ trợ nhà đầu tư xác định các mã bị định giá thấp trên thị trường. Chỉ số càng bé, cổ phiếu càng bị thị trường định giá thấp và ngược lại.

Còn ROE (tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) là chỉ số quan trọng để đo lường khả năng sinh lời trên mỗi đồng vốn, và thước đo chính xác để đánh giá một đồng tích lũy tạo ra bao nhiêu lợi nhuận. Nó thường được các nhà đầu tư phân tích để so sánh với mã cùng ngành trên thị trường, từ đó tham khảo khi quyết định mua cổ phiếu của công ty nào.

VinaCapital chọn lọc ra các ngành có PEG quanh 1 lần đổ xuống, ROE phải đạt trên 15%. Kết quả cho thấy vật liệu, ngân hàng, tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và công nghệ là những nhóm đang có định giá hấp dẫn.

Theo phân tích của công ty quản lý quỹ này, sự hồi phục của ngành tiêu dùng, một trong những yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế. Theo đó, nhóm cổ phiếu bán lẻ sẽ được hưởng lợi, nhất là những doanh nghiệp đang gia tăng thị phần tốt.

Ngân hàng cũng là mã còn dư địa điều chỉnh, bởi nhóm có triển vọng tích cực khi tăng trưởng tín dụng được dự báo cao hơn, có thể đạt 19-20%, và chính sách gỡ bỏ hạn mức (room) tín dụng. Ngoài ra, bất động sản hồi phục và đầu tư công được đẩy mạnh cũng giúp các nhà băng có thêm dư địa, quản lý chất lượng tài sản tốt hơn, nhất là ngân hàng lớn, quản trị tốt và chỉ số an toàn vốn (CAR) cao.

Cuối cùng là hạ tầng khi Chính phủ tập trung rót vốn để triển khai nhiều dự án đầu tư công lớn - động lực tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, vật liệu được dự báo sẽ được hưởng lợi từ chính sách đầu tư này.

Bà Hoài Thu cho rằng thị trường sẽ có chu trình "bình thường hóa", tức sau giai đoạn bị dẫn dắt bởi một nhóm nhỏ cổ phiếu, chứng khoán sẽ quay trở lại "bình thường" và điều này khuyến khích đầu tư dài hạn.

Tuy nhiên, chuyên gia VinaCapital khuyến nghị nhà đầu tư lưu ý tới rủi ro về tỷ giá và lãi suất. Theo quan sát của công ty quản lý quỹ này, tỷ giá VND với USD đang tăng đáng kể và xuất hiện chênh lệch ở thị trường "chợ đen".

Về lãi suất, sau thời gian dài duy trì mặt bằng thấp, nhóm phân tích cho rằng mức lãi có thể được điều chỉnh tăng trong thời gian tới khi áp lực tỷ giá leo thang.

VinaCapital nhận định thị trường chứng khoán "rất nhạy cảm" với hai yếu tố trên, nên nhà đầu tư cần theo dõi kỹ để có kế hoạch đối ứng. Song, họ nhìn nhận đầu tư dài hạn, chọn lọc cổ phiếu dựa trên nền tảng cơ bản và định giá vẫn là chiến lược tối ưu.

Tất Đạt