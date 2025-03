Chỉ số PEG là gì?

Chỉ số PEG cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp mà tỷ lệ P/E thông thường không thể hiện đủ.

PEG là chỉ số được sử dụng để định giá cổ phiếu dựa trên tốc độ tăng trưởng thu nhập từ cổ phiếu đó. Trong đó, PEG là viết tắt của từ Price Earnings to Growth, được hiểu là hệ số so sánh giữa chỉ số P/E (Price/Earnings) và G là tốc độ tăng trưởng EPS (Earnings Per Share) của cổ phiếu. Chỉ số này được xây dựng nhằm cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về định giá cổ phiếu thay vì chỉ sử dụng chỉ số P/E đơn thuần, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xác định các cổ phiếu bị định giá thấp trên thị trường để xem xét đầu tư.

Công thức tính PEG như sau: PEG = PE/G

Giả sử một công ty có giá thị trường của cổ phiếu X tại thời điểm 4/3/2024 là 25.000 đồng, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm của công ty này là 3.000 đồng. Như vậy, chỉ số P/E của cổ phiếu X là 8,3. Nếu tốc độ tăng trưởng thu nhập EPS dự kiến (G) là 10%/năm, thì chỉ số PEG của cổ phiếu X được tính như sau: PEG = 8,3 / 10 = 0,83

Song, với các doanh nghiệp tiện ích, năng lượng có tốc độ tăng trưởng thấp khiến PEG >1 nhưng lại có dòng tiền mặt cao, thường trả cổ tức đều đặn, chỉ số PEG sẽ được tính theo công thức sau:

PEG điều chỉnh = P/E / (Tốc độ tăng trưởng thu nhập EPS + Tỷ suất cổ tức Y)

Giả sử, chỉ số P/E của MBB đang được giao dịch ở mức 23,400 đồng/cổ phiếu. Chỉ số P/E là 6,31. Theo tổng hợp từ các phân tích của công ty chứng khoán thì EPS dự kiến sẽ tăng trưởng 5% trong 3 năm tới. PEG của MBB là: 6,31 / 5 = 1,262 > 1

Nếu nhìn thoáng qua, nhà đầu tư sẽ dễ dàng đưa đến 1 kết luận: "Đây là một cổ phiếu đang được định giá quá cao". Thế nhưng, MBB lại là doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức tiền cao và ổn định; với tỷ suất cổ tức bình quân 5 năm của MBB là ~ 9%. Khi đó, chỉ số PEG được điều chỉnh cổ tức sẽ cho ra kết quả:

Chỉ số PEG điều chỉnh = 7.3 / (4 + 9) = 0.6

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, nhà đầu tư chỉ nên giới hạn cộng tỷ suất cổ tức khi tính PEG của các blue-chip hay cổ phiếu dẫn đầu thị trường.

Cách đánh giá chỉ số PEG

Nhà đầu tư Peter Lynch. Ảnh: The Boston Global

Doanh nhân Peter Lynch là người đầu tiên nhắc đến chỉ số PEG trong giới phân tích chứng khoán thông qua cuốn One Up On Wall Street, xuất bản năm 1989. Theo ông, một công ty có giá trị đầu tư hấp dẫn hơn nếu P/E thấp hơn tốc độ tăng trưởng của nó.

Để đánh giá độ hấp dẫn của cổ phiếu qua chỉ số PEG, nhà đầu tư cần lưu ý:

Khi PEG > 1 (P/E > G): cổ phiếu đang được định giá cao hơn so với giá trị thực tế. Điều này thường diễn ra với các công ty ngành nghề có lợi thế cạnh tranh cao và hoặc ngành có tính đầu cơ cao hoặc ngành nghề có tính chu kỳ. Lúc này, nhà đầu tư nên bán, không nên mua.

Khi PEG = 1 (P/E = G): giá cổ phiếu bằng với giá trị thực, nhà đầu tư đang đánh giá đúng và có hoạt động hợp lý. Tuy nhiên, hiện nay có quá nhiều thông tin, yếu tố tác động đến giá cổ phiếu như tin tức, sự kiện, tâm lý nhà đầu tư... chúng có thể làm thay đổi giá cổ phiếu, bị đẩy lên cao hoặc xuống thấp hơn giá trị thực. Lúc này, nhà đầu tư không mua hoặc nên bán.

Khi PEG < 1 (P/E < G): mã cổ phiếu này đang bị thị trường định giá thấp. Điều này thể hiện nhà đầu tư không kỳ vọng vào mức tăng trưởng của công ty trong tương lai tương xứng với các số liệu báo cáo hiện tại hoặc công ty chưa được sự chú ý đúng mức của thị trường. Khi chỉ số PEG âm, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào. Tuy nhiên, chỉ nên mua vào những cổ phiếu thu nhập (income stocks) - cổ phiếu của những công ty, doanh nghiệp chi trả cổ tức đều đặn hàng năm. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần xem xét kỹ các yếu tố tài chính của công ty.

Cách tra cứu chỉ số PEG cho nhà đầu tư

Chỉ số P/E có thể tính chính xác vì dựa trên dữ liệu quá khứ. Trái lại, tốc độ tăng trưởng thu nhập EPS (G) được tính theo kết quả dự phóng EPS - kết quả ở tương lai. Điều đó cho thấy, nhà đầu tư rất khó để đưa ra được con số tuyệt đối. Để tính được PEG của cổ phiếu, nhà đầu tư có thể áp dụng một trong 3 cách sau:

Thứ nhất, dùng các công thức tốc độ tăng trưởng trung bình (AAGR) hay tăng trưởng kép (CAGR) để điều chỉnh các mức dự phóng tăng trưởng hợp lý.

Thứ hai, lấy con số tăng trưởng dự phóng của trung bình ngành trên báo chí và điều chỉnh lại hợp lý với vị thế cạnh tranh của công ty.

Thứ ba, lấy kế hoạch kinh doanh công bố của doanh nghiệp (dựa vào lợi nhuận sau thuế, số cổ phiếu phát hành thêm,..) là căn cứ dự phóng EPS. Nhưng nhà đầu tư cần đánh giá tính khả thi của các con số vì nhiều doanh nghiệp có thể đưa các chỉ số sai nhằm mục đích làm đẹp báo cáo.

Dù chỉ số PEG được nhiều nhà đầu tư áp dụng, nhưng để có thể đánh giá đúng một cổ phiếu nào đó, cần kết hợp thêm các chỉ số tài chính khác để có cái nhìn đầy đủ về công ty và triển vọng đầu tư. Bên cạnh đó, khi xem xét về tốc độ tăng trưởng của cổ phiếu, nhà đầu tư nên phân tích trong dài hạn, từ 3 đến 5 năm, cẩn trọng với những cổ phiếu có chỉ số G quá cao.

Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu các chỉ số của doanh nghiệp trên Entrade X. Ảnh: Minh Ngọc

Hiện nay, một số công ty chứng khoán đã tích hợp dữ liệu lớn vào sản phẩm, giúp dự phóng EPS chính xác hơn. Bên cạnh đó, nhiều trang thông tin chuyên sâu về chứng khoán hoặc các nền tảng phân tích như Amibroker cũng cập nhật các chỉ số quan trọng của doanh nghiệp, hỗ trợ nhà đầu tư phân tích và dự báo xu hướng thị trường, giúp đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn.

Mới đây, DNSE đã tiên phong ứng dụng công nghệ và dữ liệu lớn vào phân tích tài chính, giúp người dùng dễ dàng tra cứu các chỉ số quan trọng của doanh nghiệp như P/E, EPS, P/B, báo cáo tài chính...

Ý tưởng đầu tư với các chỉ số đánh giá doanh nghiệp cụ thể được DNSE cung cấp trên app chứng khoán. Ảnh: DNSE

DNSE vừa ra mắt Ý tưởng đầu tư – danh mục gợi ý các cổ phiếu tiềm năng, giúp nhà đầu tư giao dịch chứng khoán hiệu quả và chủ động hơn. Công cụ này được kiểm định kỹ lưỡng qua bộ lọc 4 lớp: phân tích cơ bản để chọn lọc cổ phiếu, phân tích kỹ thuật để tối ưu giá vốn và lợi nhuận, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch. Các chiến thuật này được kiểm chứng (back-test) trong thời gian dài để đảm bảo tối ưu lợi nhuận và nâng cao độ chính xác của khuyến nghị. Hệ thống tự động phát tín hiệu mua/bán và cảnh báo rủi ro nếu có dấu hiệu giảm giá.

Với nhiều công cụ hỗ trợ về dữ liệu, nhà đầu tư giờ đây có thể nhanh chóng xác định tiềm năng tăng trưởng của từng mã cổ phiếu, nắm được xu hướng thị trường, từ đó chủ động đưa ra quyết định, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi tham gia thị trường chứng khoán.

