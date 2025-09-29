Vietnam Airlines tính bán 49% vốn tại 'gà đẻ trứng vàng' Skypec

Vietnam Airlines có thể bán tối đa 49% trong tổng số 100% vốn hãng đang nắm tại công ty nhiên liệu hàng không Skypec.

Thông tin này được Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) nêu tại thư mời gói cung cấp dịch vụ tư vấn phương án chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec).

Skypec là doanh nghiệp do Vietnam Airlines nắm 100% vốn. Tại hồ sơ yêu cầu chào giá, hãng hàng không quốc gia cho biết dự kiến bán tối đa 49% vốn góp tại công ty nhiên liệu hàng không này qua hình thức đấu giá ra công chúng. Thời gian thực hiện thương vụ dự kiến từ nay đến 2027.

Hai năm trước, Vietnam Airlines cũng từng đề cập đến việc thoái vốn tại Skypec nhưng chưa rõ tỷ lệ muốn bán. Động thái này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu tổng thể hãng này nhằm khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu, cũng như cải thiện hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu tài sản, danh mục đầu tư. Sau đó đến giữa năm 2023, Chính phủ từng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xử lý phương án chuyển nhượng Skypec từ Vietnam Airlines về Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (PVN).

Xe bồn Skypec tiếp nhiên liệu cho máy bay Vietnam Airlines. Ảnh: Skypec

Skypec cùng với công ty kỹ thuật máy bay Vaeco là những "con gà đẻ trứng vàng" hàng đầu của Vietnam Airlines. Với hệ thống kho chứa 200.000 m3, Skypec hoạt động tại 18 cảng hàng không ở Việt Nam và 4 sân bay quốc tế lớn tại Hàn Quốc.

Đây là nhà cung cấp nhiên liệu cho tất cả hãng hàng không trong nước và gần 100 hãng quốc tế đến Việt Nam. Năm ngoái, công ty con của Vietnam Airlines cung ứng gần 1,6 triệu tấn nhiên liệu bay, thu về 35.270 tỷ và lãi sau thuế hơn 268 tỷ đồng. Thời kỳ cao điểm trước dịch Covid-19, họ từng lãi đến hơn 650 tỷ đồng vào năm 2019.

Skypec cùng Petrolimex Aviation là hai nhà cung cấp nhiên liệu hàng không chính ở Việt Nam. Ngoài ra, thị trường kinh doanh nhiên liệu bay nội địa còn có Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất (Tapetco), do Sasco nắm 38% cổ phần và Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài (NAFSC). Tuy nhiên, sản lượng cung ứng của cả hai đơn vị này khá thấp so với hai ông lớn kể trên.

Vietnam Airlines đã thoát âm vốn chủ sở hữu sau khi Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hoàn tất giải ngân 7.770 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu của hãng.

Số cổ phiếu mà SCIC vừa mua nằm trong đợt phát hành thêm 900 triệu cổ phần của hãng hàng không quốc gia cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng. Hãng bay này dự kiến thu về 9.000 tỷ đồng để thanh toán các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước đó, tháng 9/2021, SCIC cũng đầu tư hơn 6.984 tỷ đồng để hỗ trợ Vietnam Airlines cải thiện thanh khoản, duy trì hoạt động trong giai đoạn ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Như vậy, sau hai lần giải ngân, tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước hiện nắm giữ 47,09% vốn điều lệ của Vietnam Airlines.

Sau giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines phục hồi từ đầu năm ngoái đến nay. Nửa đầu năm nay, hãng đạt doanh thu hợp nhất trên 58.680 tỷ đồng, vượt 10% so với cùng kỳ năm trước. Hãng ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6.682 tỷ đồng, cao hơn 19,3%. Họ đang tính mua thêm 30 tàu bay thân rộng, trị giá hơn 10 tỷ USD để phục vụ kế hoạch mở rộng chặng bay khi thị trường hàng không phục hồi.

Anh Tú