Vietnam Airlines thoát âm vốn chủ sở hữu

Vietnam Airlines đã hết âm vốn chủ sở hữu sau khi SCIC hoàn tất giải ngân 7.770 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu hãng hàng không này.

Thông tin trên được Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) công bố ngày 16/9.

Theo SCIC, khoản đầu tư 7.770 tỷ đồng qua mua cổ phiếu Vietnam Airlines giúp hãng bay đảm bảo dòng tiền ổn định trong dài hạn, thêm nguồn lực để thanh toán nợ và triển khai kế hoạch mở rộng đội bay trong thời gian tới.

Khoản vốn này cũng giúp hãng hàng không quốc gia thoát khỏi tình trạng âm vốn chủ sở hữu. Tại báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm nay, vốn chủ của Vietnam Airlines âm gần 3.100 tỷ đồng đến hết ngày 30/6.

Số cổ phiếu mà SCIC vừa mua nằm trong đợt phát hành thêm 900 triệu cổ phần của Vietnam Airlines cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:406, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được mua thêm 406 cổ phiếu mới. Hãng bay này dự kiến thu về 9.000 tỷ đồng để thanh toán các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, tháng 9/2021, tổng công ty cũng đầu tư hơn 6.984 tỷ đồng để hỗ trợ Vietnam Airlines cải thiện thanh khoản, duy trì hoạt động trong giai đoạn ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Như vậy, sau hai lần giải ngân, SCIC hiện nắm giữ 47,09% vốn điều lệ của Vietnam Airlines.

Sau giai đoạn khó khăn vì đại dịch, hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines đã phục hồi từ đầu năm ngoái đến nay. Nửa đầu năm 2025, hãng hàng không quốc gia đạt doanh thu hợp trên 58.680 tỷ đồng, vượt 10% so với cùng kỳ năm trước. Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6.682 tỷ đồng, cao hơn 19,3%.

Đây cũng là mức lãi bán niên cao nhất từ trước đến nay của tổng công ty này và đã vượt mục tiêu kinh doanh cả năm 2025. Con số này cũng nhiều gấp đôi mức lợi nhuận mà anh cả trên thị trường hàng không Việt Nam đạt được vào giai đoạn hoàng kim 2017-2019.

Anh Tú