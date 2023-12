Vietnam Airlines thiệt hại gần 500 tỷ đồng vì tắc nghẽn sân bay

Hạ tầng quá tải tại sân bay nội địa, nhất là Tân Sơn Nhất, Nội Bài gây thiệt hại cho hãng gần 500 tỷ đồng năm 2023, theo Chủ tịch Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa.

Tại hội nghị tổng kết Bộ Giao thông Vận tải sáng 28/12, Chủ tịch Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa đã chia sẻ khó khăn mà các hãng hàng không đối mặt trong năm 2023. Nhức nhối nhất là tình trạng tắc nghẽn ở cả trên trời và mặt đất tại các sân bay nội địa.

Ông Hòa dẫn chứng nhiều chuyến bay chặng Hà Nội - TP HCM trong 2 giờ song do ùn tắc không lưu hoặc hạ tầng khiến máy bay phải bay vòng quanh Tân Sơn Nhất, làm tăng chi phí nhiên liệu và ảnh hưởng dây chuyền các chuyến bay khác.

Sân bay Tân Sơn Nhất hiện có công suất 28 triệu hành khách mỗi năm. Nhưng năm 2019, tổng sản lượng hành khách qua cảng hơn 41,2 triệu, vượt công suất thiết kế 150%. Năm 2022, lượng hành khách đạt 34 triệu, vượt công suất 21%, gây quá tải cả hạ tầng nhà ga, khu bay và không lưu.

Sân bay Nội Bài hiện có công suất 25 triệu hành khách mỗi năm. Năm 2023, sản lượng hành khách thông qua cảng dự kiến gần 30 triệu hành khách.

Máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Cùng với quá tải hạ tầng, giá nhiên liệu bay bình quân cả năm khoảng 105 USD/thùng, tăng 30% so với năm 2019, làm tăng chi phí phát sinh trực tiếp đối với hoạt động khai thác. Theo ông Hòa, riêng Vietnam Airlines, con số này ước tính 5.900 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỷ giá của các đồng ngoại tệ tăng như USD tăng 2% so với cùng kỳ, trong khi các đồng JPY, KRW chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động mua bán của các hãng hàng không Việt Nam lại mất giá mạnh.

Thị trường hàng không quốc tế chưa phục hồi, đặc biệt là nhóm thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Khách châu Âu và Đông Bắc Á chỉ đạt mức độ phục hồi lần lượt là 45% và 64% so với năm 2019. Năm nay, tổng lượng khách quốc tế ước đạt 30,3 triệu lượt, bằng 2,6 lần so cùng kỳ năm trước, nhưng cũng chỉ bằng 73% so với năm 2019.

Tại thị trường nội địa, lượng khách đã chững lại ngay trong cao điểm hè và yếu trong các tháng thấp điểm. Tổng lượng khách nội địa đạt 40 triệu lượt, giảm 6,9% so với năm 2022 và tăng 7,5% so với năm 2019.

Theo ông Hòa, 2024 là năm quan trọng, đánh dấu sự phục hồi của hàng không sau giai đoạn dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Vietnam Airlines sẽ duy trì thị phần ở các đường bay trọng điểm, mở rộng đường bay quốc tế, dự kiến mở một loạt đường bay xuyên lục địa đi Canada, Italy và các nước Bắc Âu.

Chủ tịch Vietnam Airlines kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm ban hành thông tư điều chỉnh việc quản lý slots (giờ hạ cất cánh) tại các sân bay nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng; cho phép các hãng hàng không linh hoạt về giá vé theo cơ chế thị trường, không để xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, bán dưới giá thành nhằm giành thị phần.

Đoàn Loan