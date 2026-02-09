Vietnam Airlines tăng cường kiểm soát hành lý xách tay

Hành khách được khuyến cáo kiểm tra số kiện, kích thước và trọng lượng hành lý do Vietnam Airlines Group tăng cường kiểm soát dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo quy định của Vietnam Airlines, hành khách hạng phổ thông được mang tổng cộng 12 kg hành lý xách tay, bao gồm một kiện chính không quá 10 kg và một phụ kiện (như túi xách, laptop). Hành khách sẽ phải trả phí nếu mang hành lý xách tay vượt quá tiêu chuẩn về trọng lượng hoặc kích thước.

Trường hợp có nhu cầu mua thêm hành lý ký gửi, hành khách nên đặt trước qua website, ứng dụng di động hoặc các đại lý, tối thiểu 6 tiếng trước giờ khởi hành.

Trước nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dự kiến tăng cao trong dịp cao điểm Tết, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách đến sân bay làm thủ tục sớm và tuân thủ đầy đủ quy định về an ninh, an toàn hàng không.

Để tiết kiệm thời gian, hãng khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay thông qua website, ứng dụng di động, tổng đài hoặc các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành.

Hành khách đã làm thủ tục tự động và không có hành lý ký gửi có thể đi thẳng đến khu vực kiểm tra an ninh, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi.

Sau khi hoàn tất thủ tục hàng không, hành khách được khuyến nghị kiểm tra an ninh soi chiếu ngay, chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân và thẻ lên máy bay, sắp xếp gọn gàng hành lý cá nhân để kiểm tra diễn ra nhanh chóng. Đồng thời, hành khách cần thường xuyên theo dõi thông tin cửa ra máy bay trên các màn hình hiển thị tại sân bay để cập nhật kịp thời các thay đổi.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines triển khai giải pháp làm thủ tục bằng sinh trắc học, tích hợp với VNeID, cho phép hành khách đủ điều kiện thực hiện toàn bộ quy trình từ khi làm thủ tục, kiểm tra an ninh đến lên máy bay một cách nhanh chóng. Hãng khuyến nghị hành khách xác thực VNeID mức độ 2 để sử dụng đầy đủ các tiện ích số, hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình làm thủ tục và tăng cường độ chính xác trong xác thực danh tính.

Khi làm thủ tục hàng không, hành khách cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân hợp lệ, còn hiệu lực theo quy định như căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc thông tin định danh mức độ 2.

Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh; hành khách từ đủ 14 tuổi trở lên không được sử dụng giấy khai sinh khi làm thủ tục bay.

Hãng cũng lưu ý hành khách tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh hàng không, đặc biệt đối với danh mục vật dụng bị cấm mang theo khi đi máy bay. Hành khách nên kiểm tra trước các quy định liên quan đến chất dễ cháy nổ, vật sắc nhọn, pin lithium không đúng quy chuẩn... để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình soi chiếu.

Trong các ngày cao điểm Tết Bính Ngọ, hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất được dự báo sẽ thiết lập những mốc khai thác mới, với số chuyến bay và lượng hành khách tăng mạnh so với cùng kỳ. Ngày cao điểm tại sân bay Nội Bài rơi vào 28 tháng chạp (15/2), với khoảng 116.000 lượt khách và 674 chuyến bay. Hai ngày cao điểm nhất trước Tết tại Tân Sơn Nhất là 26 và 27 tháng chạp, dự kiến có 1.017 chuyến bay mỗi ngày.

Hiện sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp các hãng hoàn tất chuyển đổi khai thác các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang nhà ga hành khách T3. Riêng các chuyến bay nội địa của VietJet Air tiếp tục khai thác tại nhà ga T1.

Sân bay đã triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay, bố trí và lắp đặt bảng nhận biết tại những cổng nhà ga T3, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho khách.

