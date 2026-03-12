Vietnam Airlines tăng chỗ trên đường bay châu Âu

Các chuyến bay đến châu Âu bị hạn chế do xung đột từ Trung Đông, Vietnam Airlines sẽ sử dụng máy bay thân rộng để tăng tối đa số chỗ.

Hãng sẽ bố trí tàu bay Airbus A350 với cấu hình 305 ghế lớn hơn trên một số đường bay đến châu Âu. Trước đây, các đường bay này thường khai thác bằng máy bay Boeing 787 cấu hình 274 chỗ.

Trong tháng 3, hãng sẽ điều chỉnh 11 cặp chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Munich (Đức) bằng tàu bay Airbus A350. Việc tăng cường máy bay thân rộng giúp bổ sung sẽ bổ sung gần 1.000 chỗ ngồi trong giai đoạn cao điểm giữa Việt Nam và châu Âu.

Máy bay Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Hiện nay, các chuyến bay đi châu Âu của Vietnam Airlines được khai thác theo hành lang bay phù hợp và không đi qua các khu vực đang xảy ra xung đột.

Các chuyến bay được điều chỉnh theo hai hướng: hành lang phía bắc qua Trung Á hoặc Trung Quốc, hoặc hành lang phía nam qua Nam Á và bán đảo Saudi Arabia. Việc bay vòng khiến thời gian mỗi chuyến kéo dài thêm 10-15 phút, chi phí vận hành tăng khoảng 2.000 USD.

Hiện nay chỉ có Việt Nam Airlines là hãng bay trong nước khai thác đường bay thẳng sang một số quốc gia châu Âu như Pháp, Italy, Đức, Anh, Nga.

Đoàn Loan